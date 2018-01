Zaměstnavatelé na Vysočině shání o dva tisíce lidí víc než před rokem

Firmy na Vysočině v současnosti nejvíc hledají techniky. Elektronik, konstruktér, technolog. Nejen na tyto pozice jsou často vypisované inzeráty.

Nábor zaměstnanců v dalších firmách Například ledečský Kovofiniš by kromě pozic programátora, konstruktéra či strojních zámečníků chtěl najít také kuchaře pro závodní stravování.

Žďas předpokládá letos nábor především do technických profesí v oblasti obrábění a metalurgie.

Havlíčkobrodská textilka Pleas by měla v tomto roce držet počet zaměstnanců stabilní - okolo aktuálních 710 osob.

Mírný nárůst počtu zaměstnanců avizuje humpolecký pivovar Bernard , naopak třeba v Tedomu Výčapy , ve Službách města Jihlavy , Fraenkische Okříšky či v polenském Dafe-Plastu by měly stavy pracovníků zůstávat na současné úrovni.

A ještě pokles, avšak jen tabulkový. „Od 1. ledna bylo pod novou sesterskou firmu PSJ Concrete, která se specializuje na realizaci železobetonových monolitických konstrukcí, převedeno 56 zaměstnanců. Z tohoto důvodu poklesne počet zaměstnanců PSJ na celkem 355 osob," sdělil mluvčí jihlavské stavební firmy Miroslav Fuks.

Přes 50 volných míst má nyní jihlavský výrobce světel Automotive Lighting. U vybraných pozic obdrží přijatí zaměstnanci náborový příspěvek ve výši 50 tisíc korun. Firma láká rovněž na sedmdesátitisícovou náborovou prémii, kterou pracovník získá po odpracování osmnácti měsíců.

S náborovými příspěvky to zkouší rovněž Motorpal Jihlava. Například u seřizovačů čerpadel tento bonus dosahuje 20 tisíc korun.

Firma má okolo 1 260 zaměstnanců. „Stále máme zájem získat například seřizovače čerpadel, specialisty do vývoje - elektroniky a konstruktéry. Sháníme i dělníky do výroby,“ sdělil mluvčí podniku Karel Samec.

Motorpal má letos v plánu investovat do nákupu nových strojů a dalšího zařízení 60 milionů korun - to vše za předpokladu rozjezdu velké exportní zakázky do Asie.

Noví pracovníci jsou potřeba do výroby i do kanceláří

Až sto zaměstnanců plánuje letos nabrat dukovanská jaderná elektrárna. „Jde zejména o vznik nových pracovních míst, ale také tu máme vliv odchodů do důchodu,“ doplnil Jiří Bezděk, mluvčí elektrárny. Přímo v ní dělá přes 800 lidí.

Prosinec 2017 vs. prosinec 2016 Předloni v prosinci bylo na Vysočině 5 418 volných pracovních míst.

V posledním měsíci loňského roku hledali zaměstnavatelé v kraji celkem 7 475 lidí. Volných míst bylo tedy zhruba o dva tisíce víc.

Jihlavský Bosch Diesel má vypsaných 19 volných pozic. Během roku jich ale výrazně přibude. Dalších zhruba 250 pracovních míst vznikne v souvislosti s výrobou zpětného vedení paliva pro dieselové motory.

Po řeznících, řidičích a třeba i ještěrkáři je poptávka v Kosteleckých uzeninách. „V našich závodech pracuje zhruba 1 320 zaměstnanců a rádi bychom v budoucnu opět navýšili počet kmenových pracovníků přibližně na 1 500 osob,“ plánuje personální ředitel Kosteleckých uzenin Zdeněk Lidmila.

Plus 45 pracovníků - taková je představa přibyslavské společnosti ACO Industries. Firma zaměstnává 705 osob na stálý pracovní poměr, letos by chtěla jejich počet navýšit na 750. „Nové kolegy hledáme do výroby i do kanceláří,“ zmínila specialistka marketingu Zuzana Siwková.

Mezinárodní skupina ACO je jedním z lídrů na světovém trhu s odvodňovací technikou. V Přibyslavi hodlá vybudovat nové logistické centrum a nakoupit několik dalších klíčových strojů.

Řidiči chybí, protože v Česku neexistuje systém jejich výchovy

Lokomotivka CZ Loko, která sídlí v České Třebové, počítá s rozvojem svého jihlavského závodu. „Schválená je stavba zkušebny lokomotiv a skladu barev. Další investice se pak připravují, protože do Jihlavy jsme soustředili výrobu nových lokomotiv a speciálních drážních vozidel,“ vysvětlil personální ředitel Tomáš Brancuzský.

Podnik hledá především odborníky v technických profesích - od zručných řemeslníků až po konstruktéry nebo projektové manažery. V Jihlavě dělá 170 lidí.

Na trhu práce je taktéž sháňka po řidičích. „Současný počet našich řidičů stačí k tomu, abychom dostáli našim závazkům. Nové šoféry bychom přesto uvítali. Protože však neexistuje v Česku systém výchovy řidičů, tak jich v tuzemsku stále chybí přibližně 12 tisíc,“ konstatuje Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel firmy ICOM transport, která má nyní okolo 1 800 zaměstnanců.

Pracovníky potřebují i velké vysočinské nemocnice. Ta třebíčská předpokládá, že dojde k mírnému navýšení počtu lékařů i nelékařů v souvislosti se zprovozněním urgentního příjmu v novém pavilonu chirurgických oborů. Doktory shání i na některá další oddělení.

A co jihlavský špitál? „Na zátěžových odděleních, jako je interna, následná péče a chirurgie, průběžně navyšujeme personál,“ sdělila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Věznice v Rapoticích, kde nyní dělá 244 lidí, v současné době shání jednoho lékaře a jedenáct strážných či dozorců. Letos rovněž plánuje navýšit počet míst odborných zaměstnanců na oddělení výkonu trestu.