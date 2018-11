Zdevastovaný zámek ožívá, stane se sídlem výrobce svahových sekaček

Prasata se chovala na zámeckých parketách Kvasetický zámek není příliš starý a není ani památkou. Stavět ho začal v roce 1864 majitel květinovského panství Prokop Richlý. Chtěl ho věnovat svému synu Vilémovi. Ten ale zdědil panství Mirošov a Kvasetice přenechal sestře Bertě. Berta se v roce 1865 provdala za doktora práv Jaroslava Schmidta, který v té době vlastnil též zámek v Petrkově. Po svatbě se novomanželé přestěhovali na zámek v Květinově a Berta přenechala kvasetický zámek s panstvím svému manželu Jaroslavovi a jeho bratru Zdeňkovi, který později celé panství vlastnil. Po smrti Zdeňka Schmidta připadl zámek jeho synu Jaroslavovi. Za éry Jaroslava se areál v letech 1920 a 1921 upravil a rozrostl o skleník a zimní zahradu. Byl vysazen anglický park. O sídlo i park majitel příkladně pečoval. Jenže přišla druhá světová válka a zámek obsadila německá správa. Po válce byl znárodněn a nastěhoval se do něj statek a inseminační stanice. „Ve spodních patrech jsme ještě vykopávali hnůj, byla tam na parketách prasata,“ pousmál se Lubomír Dvořák. V sedmdesátých letech areál koupil národní podnik Pleas Havlíčkův Brod, který z něho chtěl vytvořit rekreační středisko. Jenže z toho nakonec kvůli nedostatku peněz sešlo. Po listopadu 1989 se zámek vrátil potomkům původních majitelů. „Ale šlo to valem z kopce. Spadly komíny a udělaly ve střeše díry. To byla úplná zkáza, to už se nechtělo nikomu opravovat,“ dodává Dvořák. Posledním vlastníkem se stala církev, konkrétně Královéhradecká diecéze. Ta areál získala společně s polnostmi, o něž měla největší zájem.