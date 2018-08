Zámek v Červené Řečici má dotaci na obnovu, o zakázku se ale nikdo nehlásí

Tendr vyhlásilo družstvo Zámek Šebestián, které je vlastníkem řečického zámku. Družstvo na památkovou obnovu zámku loni získalo dotaci 82,5 milionu korun z evropského programu IROP.

„Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme chystali od začátku roku, v minulém týdnu jsme měli otevírat obálky, ale bohužel nebylo co otevírat, protože nepřišla žádná nabídka,“ řekl předseda družstva Daniel David.

„Situace na stavebním trhu je pro nás momentálně nepříznivá v tom, že práce je hodně a ceny rostou, takže se nikdo nepřihlásil. Letos tedy zámek bude zavřený a my pravděpodobně vypíšeme druhé kolo výběrového řízení,“ popsal David.

Ve druhém kole zřejmě družstvo zmírní podmínky pro uchazeče, aby zvýšilo šanci, že se někdo ozve.

„Pokud se někoho podaří vybrat, tak doufáme, že na podzim zahájíme alespoň přípravné práce,“ přiblížil Daniel David.

Stavebníci by měli opravit vnější i vnitřní fasády zchátralého zámku, vyměněny budou i okna a dveře a dojde rovněž na část obnovy zámeckých interiérů.

Projekt je naplánovaný na 28 měsíců, hotový by měl být do konce roku 2021. Druhé kolo výběrového řízení, pokud jej družstvo vypíše, bude ukončeno do konce září.

Lidem prohlídky zámku chybí

Starostku Červené Řečice informace o neúspěšném výběrovém řízení překvapila.

„Je to škoda, dojde ke zdržení. Možnost prohlídek zámku bychom uvítali, ale to je věc rozhodnutí majitele a já si myslím, že do ukončení téhle fáze rekonstrukce to stěží bude možné. Ale lidé se nás na možnost prohlídky zámku ptají,“ připustila řečická starostka Zdeňka Bečková. Loni býval ještě zámek v omezeném režimu pro návštěvníky otevřen.

Družstvo Zámek Šebestián chce v novém tendru zrušit například podmínku, že se nemohou přihlásit firmy, které nemají v zaměstnaneckém poměru odborníky na restaurátorské práce. Postačí, když nad těmito pracovníky bude firma vykonávat dohled.

„Restaurátorské práce se budou týkat hlavně fasád. Průzkum byl provedený po celém plášti zámku, takže víme, že někde jsou pod omítkami jakési novodobější kresby. Na další objevy se může přijít během rekonstrukčních prací,“ předpokládá David.

Zámek v Červené Řečici patřil po roce 1989 mezi ukázkové příklady chátrajících historických staveb, které doplatily na to, že se stát dlouhodobě nezabýval majetkovým vypořádáním s církvemi.

Zámek byl původně majetkem pražského arcibiskupství, kterému byl po roce 1948 znárodněn.

Už v prosinci 1989 byla památka převedená z tehdejšího okresního národního výboru na pražské družstvo Unimax. To si posléze vzalo úvěr na rekonstrukci zámku, ke které však nedošlo. V roce 1996 byl na Unimax vyhlášen konkurz. V roce 2008 do Unimaxu vstoupili současní vlastníci zámku.

Družstvo Zámek Šebestián je majitelem objektu od roku 2015, kdy došlo k fúzi se zanikajícím Unimaxem.