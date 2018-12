Lidé zámek nechtěli, obec ale odolala milionům z prodeje a vítá turisty

S postupnými opravami zámku začalo vedení obce Police před deseti lety. S pomocí ministerstva kultury a kraje do něj investovalo už zhruba dvacet milionů korun. Čilý stavební ruch byl v Polici i letos.

„Podařilo se nám opravit zadní vstup zámku s věžičkou,“ popsal starosta obce Karel Janoušek.

Předtím byla zadní část památky skoro půl století otevřená, bez okna, dveří a se shnilým krovem. To už je ale po rekonstrukci minulostí.

Zároveň pokrývači vyspravili stříšky na nádvoří. Dělníci se zaměřili i na opravu obvodové zdi v zámeckém parku. „Takže se nám toho v letošním roce podařilo poměrně dost,“ těší starostu.

Letos vložili do oprav dva miliony korun. A už mají naplánováno, jak budou rekonstruovat v příštím roce. V jednom místě třeba nahradí drátěný plot zábradlím z litiny. Pokračovat se bude v opravách střechy. Vedení obce si podalo žádost na ministerstvo o čtyřmilionovou dotaci a nyní čeká, jaký příspěvek nakonec na rok 2019 dostane.

Oprava čeká v budoucnu i stropy největších dvou sálů, jež jsou nyní podepřené trámy. To přijde na řadu poté, co budou hotové střechy.

Zámek Police nemá moc bohatý mobiliář. Některé části nábytku odsud mají dnes na zámcích Vranov, Bítov či v Jaroměřicích nad Rokytnou. Navíc po válce byla na nádvoří dražba věcí ze zámku. Obyvatelé měli možnost si je koupit za pár korun.

90 let značky Jawa, RAF a turisté ze zahraničí

I proto si na zámku návštěvníky získávají jiným způsobem. Třeba příští rok si chtějí připomenout výstavou devadesát let trvání motocyklové značky Jawa. Motorky tam opět zapůjčí místní sběratel.

Letos v létě zámek navštívilo tři a půl tisíce lidí, nejvíce za poslední roky. Za vzestup zájmu může v poslední době i tamní Muzeum britského Královského letectva (RAF) věnované československým pilotům a dalším vojákům působícím za druhé světové války ve Velké Británii.

Toto „vesnické“ muzeum je ojedinělé v celé Evropské unii. Jezdí tam proto i zahraniční turisté. „Už jsme tu měli i autobus s americkými turisty. Jezdí i návštěvníci z Anglie, Francie či Německa,“ dodal starosta.

Když muzeum RAF a motocykly v Polici nebyly, chodily si prohlížet zámek jen stovky lidí ročně. Nyní už tam chodí tisíce návštěvníků.

Zámek patřil do roku 1945 rodu Wraždů, potom byl zkonfiskován. V padesátých letech tam fungovala zvláštní škola, pak učiliště pro zedníky a klempíře. V historickém areálu později sídlila i pobočka podniku Snaha. Její zaměstnanci tam vyráběli tašky pro trh v tehdejším Sovětském svazu. Tato výrobna fungovala do sedmdesátých let, pak zámek sloužil jako nezvyklá kombinace „bytového domu“ s obřadní síní.

Stát v 90. letech převedl zanedbaný zámek obci. Místní lidé v referendu souhlasili s tím, aby se památka prodala. Potenciálních kupců bylo později několik, jeden nabízel i patnáct milionů korun. Zastupitelé se ale navzdory referendu i nabídkám rozhodli, že zámek zůstane obecním majetkem a postupně se opraví.