Zámek byl zralý na demolici, teď ukazuje hasičské poklady z celé země

Letos už je to 95 let od chvíle, co hraběnce Klotildě Festeticsové skončilo domovské právo na přibyslavském zámku. Za první republiky tím začalo nedobré období pro tuto památku, kterou založil Zachariáš z Hradce v roce 1560. Desítky let pak chátrala.



Obrat nastal v roce 1975, kdy se v zámku začalo plánovat hasičské muzeum. Tehdy už ale byla stavba zralá na demolici. Ve špatných bytech tam bydlely necelé dvě desítky rodin.

Přeměně na muzeum pomohl v této složité situaci právník a hasič Miroslav Řepiský, pozdější čestný občan Přibyslavi. Právě on považoval město uprostřed republiky za vhodné k povznesení hasičské hrdosti. Pomohl zařídit, aby rodiny ze zámku získaly jiné byty.

Opravovat památku pak jezdili do Přibyslavi hasiči z celého Československa. Třeba i z okolí Prešova či Karlových Varů. „Bylo to dobrovolné. Jezdili sem v autobusech. Vždy týden pracovali jen za stravu, pak přijeli další,“ popisuje Iva Macková z Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.

Zámecké muzeum dodnes přitahuje zhruba čtyři tisíce návštěvníků ročně. Patří k nim nejen hasiči, kteří tam jezdí v autobusech z celé republiky.

Stará dřevěná stříkačka, pojízdná auta i stříkačka na trakaři

Nejstarší dřevěnou stříkačku, kterou tahali koně, tam mají ze západočeských Rokycan. Pochází z roku 1822. „Ještě v osmdesátých letech minulého století stála poškozená někde v průjezdu,“ vypráví Iva Macková. Restaurátoři z Velkého Meziříčí ji pak uvedli do původní podoby.

Výstava hasičské techniky Pyrocar Letos 17. a 18. srpna si v Přibyslavi na letišti připomenou sté výročí vzniku Československa akcí Pyrocar. Bude to největší setkání požárních automobilů v republice a také jediný tuzemský veletrh hasičské a záchranářské techniky. K vidění budou třeba ukázky hašení z letadla či historická technika. Na Pyrocar jezdí kolem třiceti tisíc návštěvníků.

Hned vedle stojí dva stále pojízdné automobily Praga a Tatra z první republiky. Obnovu jednoho z nich zařídil místní automechanik.

Na zámku mají celou přehlídku pomůcek, které pomáhaly hasičům bojovat s plameny v uplynulých dvou stoletích. Mezi nimi je i trakařová stříkačka, kterou tehdy jeden člověk vezl opravdu jako trakař. K vidění jsou i dávné pračky na hadice. A také stroj, díky němuž se hadice obplétaly.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet i sirénu, jejíž pronikavý zvuk už kdysi předznamenával spěch k požárům.

A hasiči z Kunštátu darovali jeden důkaz přelomu vývoje. Jejich stříkačka z 20. let má dva pohony: motorový a ještě i ruční - to pro jistotu. Pak už se ruční pohon přestal využívat.

Na zámku vystavují i dýchací přístroj, který se používal za první republiky, ve 30. letech. O kousek dál je k vidění azbestový oblek z doby před rokem 1989. V něm se mohli hasiči na několik málo minut přiblížit k velkému žáru.

V muzeu se lidé též dozvědí, jak důležité bylo královské město Velvary. Právě tam tehdy vznikl v roce 1864 první sbor dobrovolných hasičů v Čechách.



Na konference jezdí do Přibyslavi hasiči z celého světa

Zakladatel Miroslav Řepiský uměl několik jazyků. Díky svým znalostem přenesl Přibyslav na světovou mapu dobrovolných hasičů. Jejich zastřešující organizace má nyní šéfa z Japonska, který už se byl také na zámku podívat. Ve sbírkách teď mají v Přibyslavi i japonské a čínské hasičské uniformy.

„Každé dva roky pořádáme mezinárodní konferenci, kam přijíždějí účastníci z několika zemí. Vychází k tomu i sborníky,“ říká Iva Macková, která pracuje v muzeu i jako restaurátorka. V současnosti se věnuje starým uniformám.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Centrum hnutí v Přibyslavi je i sídlem nadace. Ta působí na poli rozvoje hasičské práce. Specializuje se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na osvětu a výchovu mládeže a v neposlední řadě i na podporu hasičských muzeí.

Centrum se zaměřuje i na děti z celého Česka. Ty se mohou každoročně účastnit výtvarné soutěže na hasičské téma. Výkresy těch nejlepších za loňský rok teď mají vystavené na chodbě muzea.

Hasiči ve městě provozují i hotel. A hlavně udělují vždy na jaře a na podzim nejvyšší hasičská ocenění kolegům z celé republiky. Také si tam připomínají svátek svatého Floriana, svého patrona.

V Přibyslavi též funguje archiv, kam hasiči i z těch nejmenších vesniček v republice ukládají svoje dokumenty. A návštěvníci muzea se opravdu mají na co dívat. Třeba na nejstarší uniformy z konce 19. století či secesní kuželový hasičský přístroj z téže doby.



Budou moci zavzpomínat i na hasiče, kteří při své záslužné činnosti zahynuli. Je jim věnovaná pietní místnost v zámeckém muzeu.