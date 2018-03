Kvůli zákonu o střetu zájmů starosta skončil. Ves řídí jako zastupitel

Jeho praděda byl starostou Knínic už v devatenáctém století. Posléze jeho děda vedl vesnici za první republiky ve třicátých letech. Sám Stanislav Veselý byl starostou vesnice posledních dvacet let.



„Pohár trpělivosti už ale přetekl. Se zpřísněním zákona o střetu zájmů principiálně nesouhlasím. Je to brutální ponížení, pro mě už za hranou. Nadbíhá nejnižším lidským pudům, závisti a fízlování. Tohle by si ani bolševici nedovolili. Řekl jsem si, že toto už dělat nebudu. Funkce jsme složili společně s místostarostou,“ potvrdil Veselý.

Ještě v pozici starosty nesouhlasil ani s dřívější podobou zákona o střetu zájmů. To měl majetkové přiznání uložené na obecním úřadě, a kdo chtěl, mohl se na něj podívat. „Za těch deset let nepřišel vůbec nikdo. A stejné to bylo u starostů vesnic v okolí,“ diví se exstarosta. Nechápe, proč se tedy vše ještě víc zpřísnilo i s dopadem na malé obce.



Od loňského září totiž funguje centrální registr oznámení, kde jsou majetková přiznání k nahlédnutí na jednom místě. Podat je musí mimo jiné starostové, místostarostové a radní všech obcí v republice, stejně tak uvolnění zastupitelé.

Zamotali hlavy úředníkům v Telči i na krajském úřadě

Právě proto v září Veselý i s místostarostou Liborem Klimešem rezignovali. Veselý svou práci pro obec dělá od té doby dál, je ale nyní „pouze“ neuvolněným zastupitelem pověřeným výkonem pravomocí starosty. Majetkové přiznání tudíž podávat nemusí.

O Knínice se totiž chtějí starat dál on i další zvolení zastupitelé. Tím trochu zamotali hlavy úředníkům na telčské radnici a také na hejtmanství.

Kraj totiž po rezignaci původně přenesl odpovědnost za dění v obci na telčskou radnici. Jenže když pak zastupitelé Knínic pověřili Veselého pravomocemi starosty, nemusela Telč nic přebírat. A kraj své rozhodnutí zrušil.

„Takže na nás do této chvíle nepřešlo nic,“ vysvětluje tajemník telčské radnice Pavel Soukop. Sám se ještě ve své praxi s podobnou situací nesetkal.

Zastupitelé Knínic napsali o svém postupu na ministerstva vnitra a spravedlnosti. Oznámili, že chtějí pokračovat s platným mandátem. A ptali se, jak to mají udělat.

„Za 48 dní jsme dostali odpověď, že se máme snažit zvolit starostu. To jsme udělali třikrát a nikdo to nechce dělat. Zároveň nechceme ohrozit obec,“ popsal Veselý, jehož povolání je ředitel ve firmě s dvěma stovkami zaměstnanců.

Zvolen na kandidátce KDU-ČSL. Lidovci ho schválením zklamali

Obec Knínice má 194 obyvatel. Ve volbách měla kandidátku pouze KDU-ČSL a všech sedm jejích členů bylo zvoleno.

Veselý se netají tím, že je katolíkem, není ale členem lidové strany. A nelíbí se mu, že i KDU-ČSL zpřísnění zákona o střetu zájmů podpořila.

„Třeba my máme majetek ve společném vlastnictví s manželkou. Proč bych ho měl zveřejňovat? Navíc mám malé děti a nechci, aby mě pak někdo vydíral,“ dodal Veselý.

Také nikdo podle něj neudělal analýzu toho, kolik lidí se na vesnicích chodilo dívat na majetková přiznání v posledním desetiletí.

„Jestli starosta krade, či nekrade, to se dá z účetnictví na obecním úřadě menší vesnice poznat do půl hodiny,“ uzavřel.

Nemělo by se jednat o trvalý stav, namítá ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra situaci v Knínicích monitoruje. Podle něj by měla trvat jen krátkou dobu. „Nemělo by se jednat o trvale nastavený stav. Odmítání převzetí funkce starosty a místostarosty může vést k nežádoucímu stavu, tedy k ohrožení nejen výkonu samosprávy, ale též organizace a způsobu činnosti celé obce,“ uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá.

Podle posledních informací z Poslanecké sněmovny se pravděpodobně zmírní zákon o střetu zájmů pro některé obecní politiky. Část údajů jejich majetkových přiznání zřejmě nebude veřejná. Úpravu podpořil ústavně-právní výbor. Důvodem je snaha zabránit odlivu uchazečů o místa v zastupitelstvech zejména malých obcí.

Po zmírnění pravidel pro komunální politiky volá například Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Podle nich kvůli přísným pravidlům ohlásila odchod z funkcí již část obecních představitelů, kteří pro obec nepracují za mzdu.

Obávají se, že pro říjnové komunální volby nebude dost zájemců o práci v místních zastupitelstvech a že se hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny.