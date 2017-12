Jihlavské centrum Robinson je soukromé, parkování u něj ale řeší radní

Vedení města se shoduje, že už je nutné zabývat se svízelnou situací kolem soukromého areálu firmy Delon mode, který vyrostl s výraznou evropskou dotací.

„Jde sice o bohulibý záměr, ale na úplně špatném místě. Je tam absolutně nevyřešené parkování. Černého Petra má teď v ruce město, jelikož dopravní situaci musíme řešit, ať se nám to líbí, nebo ne,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO).

Třeba obyvatelům ulice Pod Jánským kopečkem se stává, že tam zvláště mimojihlavští řidiči stále dokola projíždějí kolem řeky a marně hledají volné místo.

„Pak tam někdo nechá auto na louce nebo se otáčí u Havlíčkovy ulice. Je to tam hrozné. Parkoviště u Robinsona vůbec nestačí,“ doplnil další z náměstků primátora Vratislav Výborný (ČSSD). Navíc po této ulici vede frekventovaná cyklostezka.

Plán na stavbu Robinsonu vznikl v režii vlivných členů ODS. Radnici tehdy vedl z pozice primátora Jaroslav Vymazal, který projekt plně podporoval. A spolutvůrcem Robinsonu je jeho kolega z ODS Vladimír Bílek, bývalý městský šéf strany.

„I provozovatelé nečekali až tak velký zájem o Robinson. Je to pro ně také překvapení. Není kapacita, aby tam všichni jezdili auty. Podle mě ale nepřipadá v úvahu, aby se tam asfaltovaly další plochy,“ říká Vymazal, který je dnes opozičním zastupitelem.

Magistrát bude hledat řešení

Rodinný park stál přes šedesát milionů, evropská dotace činila 31,7 milionu korun. A zájem o něj je opravdu velký. Třeba o některých prázdninových dnech se stává, že tam zájemci čekají hodinovou frontu na to, až se někdo rozhodne odejít a uvolní místo do povolené kapacity.

Podle Výborného se bude příští rok na magistrátu vymýšlet, jak se dopravní situace v místě vyřeší. „Nabízí se možnost zrušení toho sjezdu před Robinsonem, který by se objížděl zezadu a tam by se vytvořily nějaké plochy,“ míní Výborný.

Uvažuje se i o lávce přes řeku, že by se parkoviště vybudovalo na protějším břehu. „Ale to už by bylo hodně drahé. Možností je celá řada a teď nejsem schopen říct, která by byla nejlepší,“ dodal Výborný.

Exprimátor Vymazal míní, že by se mělo řešit parkování jinak, třeba domluvou s šéfy nedaleko stojícího Kauflandu. A jako rozumné mu přijde provizorní řešení, kdy auta stojí na hasičském cvičišti. „Ta jejich dráha není tolik využívaná,“ dodal.

Lidé by se také měli podle něj zamyslet, jestli je nutné jezdit k Robinsonu autem. A město by jim k tomu mělo vytvářet podmínky, aby pro ně byla zajímavá i městská hromadná doprava.

Královský památník u parkoviště? Nedůstojné Nejen dopravní problémy se teď řeší u centra Robinson. Město vyslyšelo i kritiky, kteří upozorňují na to, že novostavba snížila důstojnost vedle stojícího památníku královské přísahy.

Tam 30. ledna 1527 vstoupil na půdu Českého království král Ferdinand I. Byl slavnostně uvítán českými pány a rytíři. A přísahal, že bude zachovávat svobody a výsady země i všech stavů.

Památník byl postaven v roce 1565, krátce po králově smrti. A dnes stojí hned vedle parkoviště centra. „Po dlouhá staletí tento pomník dominoval královské louce na břehu řeky Jihlavy. Až do roku 2015, kdy na jejím místě vyrostlo zábavní centrum, které naprosto zničilo kontext této výjimečné památky. Stala se kuriózním doplňkem tuctového parkoviště,“ uvedl kupříkladu Alfred Kohler, rakouský historik.

Přesně po příjezdové cestě k Robinsonu vede česko-moravská hranice. O důstojnější místo pro památník se zasazuje i zastupitel Martin Laštovička (KDU-ČSL). A souhlasí s tím i náměstek primátora Vratislav Výborný. „Památník by neměl ustupovat stavbě Robinsonu,“ řekl.

Památkáři doporučili, aby se s ním moc nehýbalo s ohledem na jeho technický stav. „Vhodnější bude upravit jeho okolí,“ nastínil mluvčí radnice Radek Tulis.

„Nejsem pro navyšování parkovacích míst, moderní města jdou opačným směrem. Údolí řeky je cenné, byl by hřích tam postavit parkoviště,“ doplnil s tím, že jiné výstavbě se tam snažil jako primátor bránit. Robinson ale podle něj zapadá do plánu, že břehy řeky jsou určené volnočasovým aktivitám obyvatel.

Jak dodává Vymazal, na řešení dopravní situace by se měli u Robinsonu podílet i jeho provozovatelé. Vladimír Bílek z Robinsonu se tomu nebrání, konkrétní ale zatím moc není, jestli přímo finančně přispěje.

„Na aktivitách souvisejících s rozvojem turistického ruchu v Jihlavě se od počátku aktivně podílíme a i do budoucna budeme podílet. Na základě městem schváleného plánu se v současné době řeší i rozvoj Stříbrného údolí. To je území v údolích řek Jihlavy a Jihlávky určené pro rozvoj volnočasových aktivit. Součástí plánu rozvoje bude i řešení dopravní situace,“ uvedl Bílek.

Magistrát teď dokončuje zadání studie, která se bude zabývat územím v širším kontextu. Zohlední požadavky na dopravu i ochranu životního prostředí.