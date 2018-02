Toufarovo umučení bylo zhmotněním zla, řekl při vzpomínkové mši opat

„Josef Toufar zemřel po bestiálním mučení komunistickou policií přesně dva roky po ‚Vítězství pracujícího lidu‘. Ano, zemřel na následky tohoto komunistického puče,“ uvedl Halík.



Právě Toufar jako oblíbený římskokatolický kněz byl v neblahých únorových dnech před 70 lety na nátlak komunistického aparátu donucen k odchodu ze Zahrádky. Komunisté mu nedokázali odpustit, že Zahrádka byla jednou z mála obcí, kde v poválečných volbách zvítězili i díky němu lidovci. Nechali jej přeložit do Číhoště a později obvinili ze zinscenování takzvaného číhošťského zázraku. Zatkli ho a na následky mučení zemřel 25. února 1950.

Také v Číhošti si v neděli navzdory mrazu připomenulo více než sto poutníků výročí Toufarovy smrti. Vzpomínkové mši svaté, již sloužil opat novoříšského kláštera Marian Rudolf Kosík, předcházel v 10 hodin koncert skupiny Listověj.

Opat Kosík označil 25. únor 1948 za vítězství zla, Toufarovu smrt o dva roky později pak za zhmotnění onoho zla.

Opatovy nejranější vzpomínky na pátera Toufara sahají do jeho třinácti let. „Tehdy mi pan farář dal tajně přečíst tendenční brožuru Číhošťský zázrak vydanou komunistickým režimem. Jaké dojmy jsem z ní měl, už si zpětně nevybavím, určitě jsem ale věděl, že jsou to výmysly a lži. O tom jsem nepochyboval,“ řekl Kosík.

Církev v roce 2013 zahájila proces blahořečení Josefa Toufara. Ostatky kněze jsou od roku 2015 uloženy přímo v číhošťském kostele.