Válečky ze dřeva topí 27 tisíc domácností a přibývají tisíce dalších

Dřevěné bytovky a mrakodrapy v Česku omezuje zákon Ačkoliv to tak nevypadá, budova muzea vína ve francouzském Bordeaux byla postavena ze dřeva. V australském Sydney stojí první kancelářská budova na světě postavená na bázi dřeva. Stejně byly vybudovány i geologická stanice v Grónsku a architektonická perla - muzeum vína ve francouzském Bordeaux.

„Muzeum například vypadá zvenčí jako kus kovu, ale je to jinak - je ze dřeva,“ upozornila produktová manažerka nadnárodního koncernu Stora Enso Marion Le Roy-Loikala. „Technologicky je možné stavět ze dřeva i jedenáctipatrové budovy. Záleží na legislativě té které země, zda to umožní,“ doplnila Finka během konference, která se konala na pile ve Ždírci nad Doubravou. V Česku je výška dřevostavby zatím zákonem limitována dvanácti metry - z požárních důvodů. Podle manažerky koncernu jsou ve světě patrné i jiné moderní trendy. „Například v Japonsku rodiče rádi dávají děti do mateřských školek, které jsou postavené ze dřeva. Předškoláci se v těchto budovách cítí dobře, lépe se soustředí,“ řekla Marion Le Roy-Loikala.