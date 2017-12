Výstava ukazuje, co nosíval Ježíšek. Kubišová snila o mrkací panence

Už před oficiálním začátkem expozice zamířili v úterý odpoledne do svrateckého muzea první návštěvníci. Tamní vánoční výstavy - každý rok jinak zaměřené - si už během let získaly věhlas daleko za hranicemi Žďárských vrchů.



„Letos jsme zvolili téma Co přinese Ježíšek - čili je to o tom, jaké dárky mohly v průběhu času dostávat malé i větší děti pod stromeček,“ popisuje hlavní autor výstavy a zároveň správce muzea Martin Mudroch.

Jak už je ve Svratce, kde pořádají veteránské srazy fiatů nebo populární Retroden, zvykem, je i tato výstava trošku návratem v čase. Nechybí proto ani lidové dřevěné hračky vyráběné v domácnostech na Žďársku na konci 19. století, takzvaná kotvová kamenná stavebnice či oblíbené deskové hry, panenky, ale i oblečení nebo sportovní vybavení.

Některé exponáty, jako třeba brusle nebo hokejka Vítěz Special, jsou stejné jako loni, kdy byly tématem Zimní radovánky. „Hokejka či brusle se hodí i k letošnímu tématu, také musíme vycházet z toho, co je k dispozici,“ říká s úsměvem Mudroch.

Na otázku odpověděla asi třetina osobností

Autoři si však dali tu práci, a aby zpestřili výstavu, obeslali řadu lokálních osobností i celebrity.

„Napadlo mě zeptat se, ať už třeba starostů z okolí, nebo známých tváří ze světa showbyznysu, jaké vytoužené dárky dostali od Ježíška. Mám radost ze všech, kteří odepsali,“ poznamenal Martin Mudroch.

Tvůrci výstavy uspěli zhruba ve třiceti procentech svých žádostí, odpovědi sháněli už dva měsíce předem.

Návštěvníci svratecké výstavy se tak baví vzpomínkou hudebníka, baviče a kreslíře Ivana Mládka.

„Byl jsem trošku opožděný a ve třinácti letech jsem si nejvíc přál, dostat pod stromeček elektrický vláček. Přání se mi splnilo, výskal jsem radostí, další dárečky jsem už ani nevybaloval a hned skočil na sestavování kolejnic. Nasadil jsem vláček, zapnul ho, ale ten sebou jenom škubnul - a bylo po radosti. Vypnuli proud a zajezdil jsem si až na Boží hod,“ zavzpomínal Ivan Mládek.

Svratečtí získali také třeba vzpomínky herečky a bývalé první dámy Dagmar Havlové nebo zpěvačky Marty Kubišové.

„Přála jsem si od Ježíška mrkací panenku. Když jsem ji konečně spatřila pod stromečkem, tak jsem se jí lekla. V záři svíček totiž panenka vypadala jako živá a v ten moment mě napadlo, že Ježíšek asi nestihl uletět oknem a my jsme ho překvapili právě při nadílce. Na ten úlek a pomyslný zázrak nemohu dodnes zapomenout,“ napsala zpěvačka, která letos na začátku listopadu odehrála v den svých 75. narozenin svůj poslední koncert.

Žďárská poslankyně Miroslava Němcová si připomněla vytoužené bílé brusle, které má dodnes, místní starosta František Mládek zase vylovil z dětských vzpomínek plechového pasáka na plochou baterii a třípatrovou stavebnicí Merkur.

Exponáty nejsou jen za sklem. Pohrát si můžete s autíčky

Některé z letitých hraček si mohou (nejen) děti na místě vyzkoušet.

„Máme tu sestavenou autodráhu nebo hru Hrady a zámky, u které se spojují dva kontakty. Když určíte správně místo v mapě, rozsvítí se žárovička,“ přibližuje Martin Mudroch.

Některé děti se od hraček nemohly odtrhnout. „Mně se nejvíc líbí autodráha,“ ujišťoval šestiletý Nicolas. „Má doma novou i takovouto starší autodráhu. Jenom ukazoval, co z těch věcí máme ještě doma,“ dodala jeho maminka.

V obrazové galerii také jezdí Karosa ŠD11 na ovládání.

„Byla vyrobena v roce 1984 a stála 130 korun. Dneska se takové mezi sběrateli na internetu prodávají za 10 tisíc,“ poznamenal průvodce Vlastimil Černý. K dispozici je například i „lego“ ze Sovětského svazu.

Aktuální výstava ve svrateckém muzeu je už patnáctá s vánoční tematikou.

„Nejúspěšnější bylo určitě téma Čokoláda, to už byl trošku extrém, fronta lidí stála i na schodech. Určitě ji ještě někdy zopakujeme,“ přislíbil vedoucí muzea.

Výstava v městském muzeu v ulici U Zbrojnice vedle hasičárny je otevřena jen do 30. prosince, a to denně od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Přístupné jsou také stálé expozice Městečko v meziválečné době a retro Obchod Jednota plná potravin ze socialistické éry.

„Prodejnu jsme trošku vánočně dozdobili. Letos si u nás byli třikrát půjčovat věci filmaři. Jednak pro film Dukla 61 o důlním neštěstí v Ostravě a pak pro snímek o Janu Palachovi. Potřebovali nějaké věci do kantýny, bufetu či stánku. Ani ve fundusu České televize toho prý není tolik jako u nás,“ říká Martin Mudroch.