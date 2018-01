Voják z Třebíče zásoboval kuchyň a fotografoval první světovou válku

Antonín Kurka Narodil se 20. dubna 1888 v Třebíči, byl jedním z devíti dětí mlynáře v Řípově.

Při mobilizaci 1. srpna 1914 byl poddůstojníkem v záloze ve štábu 81. pěšího pluku v Jihlavě. V roce 1915 byl odvelen do Haliče, kde působil do srpna 1917 jako poddůstojník v hodnosti šikovatele (Feldwebel) u polní kuchyně.

Na podzim toho roku byl jeho pluk přesunut k rakouské 11. armádě na italskou frontu, byl nasazen v Tyrolsku.

Kurkovy stopy na nějaký čas mizí, na konci války se zřejmě ocitl mezi zajatci.

Pravděpodobně pak vstoupil do domobraneckého praporu a dostal se až do ruského Vladivostoku k československým legiím.

Na lodi Karachi Maru vyplul 3. října 1919 přes Hongkong, Singapur, Port Said, Aden a Suez do italského Terstu. K rodině se vrátil až začátkem roku 1920.

Zemřel 22. října 1951 v Třebíči, i po válce se věnoval svému velkému koníčku - fotografování.