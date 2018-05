Filmu Až přijde kocour je letos 55 let. Telč si ho připomíná výstavou

„Bylo nebylo, ale spíš bylo, než nebylo,“ těmito slovy začíná úvodní scéna z filmu Až přijde kocour režiséra Vojtěcha Jasného.



Na svou dobu to byl výjimečný snímek. Natáčel se na počátku 60. let, z velké části v Telči a jejím okolí. Zahráli si tam přední čeští herci, jako Jan Werich, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová a Emília Vášáryová nebo Vlasta Chramostová.

V Justičním sále telčského zámku se teď o tomto filmu koná výstava. Vznikla tam rovněž dokonalá kopie školní třídy z 60. let tak, jak byla k vidění ve filmu. K vidění je i jeden z dochovaných původních kostýmů.

Při úvodních slovech ve filmu se Jan Werich vyklání z okénka věžních hodin kostela svatého Jakuba v Telči. Jejich repliku najdete rovněž na výstavě. Z okénka můžete vyhlížet podobně jako Werich a nechat se při tom zvěčnit.

„Tato scéna se ale celá natáčela v ateliéru. Do okénka věžních hodin by se totiž ve skutečnosti hlava Jana Wericha nevešla. Okénko je mnohem menší a také ciferník je trochu odlišný. Filmaři si proto vyrobili kopii. Ta původní se nedochovala. Toto je tedy replika repliky,“ usmívá se kastelán telčského zámku Bohumil Norek, jenž si jako malé dítě ve filmu zahrál v komparzu. „Bylo to tehdy veselé natáčení,“ vzpomíná.

Pohled z patřičné vejšky

Úvodní scéna pak pokračuje na ochozu věže, odkud Jan Werich shlíží na malebné renesanční náměstí a pozoruje čilý ruch maloměsta.

O filmu Až přijde kocour Je jedním z prvních filmů režiséra Vojtěcha Jasného, kterým začal bojovat proti tehdejšímu režimu. Jasného filmy Touha (1958), Až přijde kocour (1968) a Všichni dobří rodáci (1968) tvoří volný triptych.

Ač byl tento film divácky úspěšný a ocenění získal i na festivalu v Cannes, byl od 70. let nemilosrdně ukryt v trezoru.

Inspirací pro hlavní námět filmu byly halucinace Jasného, které prodělal v dětství, když měl španělskou chřipku. Vybavily se mu po letech, když pozoroval svého vlastního kocoura jménem Pitrís. „Díval se na mě těma zelenýma očima. A já si říkal: vždyť to jsou ty magické kocouří oči, které barví lidi,“ líčil režisér.

Film byl v přípravách celých šest let. A to od původní filmové synopse, která zpočátku nevyhovovala cenzuře, až po závěrečné posunutí natáčení kvůli rakovině hrtanu Jana Wericha. Od premiéry letos uplyne 55 let.

„Pozorovat života cvrkot není vždycky zábava nebo legrace, když má člověk lidi rád. Musí se dívat na věci z patřičné vejšky … Stačí skromná věž a skromná vejška na skromném městečku. A člověk vidí i tragédie, i trilogie,“ říká ve filmu Werich.

Hlavní zápletka filmu se točí kolem příjezdu cirkusových umělců do malého městečka. Spolu s kouzelníkem (Jan Werich), krásnou artistkou Dianou (Emília Vášáryová), dorazí do městečka i jejich kouzelný kocour, který má na očích brýle.

Když mu je někdo sejme, lidé se pod jeho pohledem zbarví podle svých charakterů a skutků. Lháři a farizejové zfialoví, zloději zešediví, nevěrnice a nevěrníci zežloutnou, zamilovaní zčervenají.

Kocoura mají proto rádi jenom děti a zamilovaní. Naopak trnem v oku je většině obyvatel, kteří se jeho kouzelné moci bojí.

Najít Dianu nebylo jednoduché

Při pročítání doprovodných materiálů k filmu se návštěvníci výstavy dozvědí například to, že kocoura Mourka si pro film nejdříve několik měsíců cvičil sám Vojtěch Jasný. Kocour mu však nakonec utekl.

Vzhledem k tomu, že se jeho krotitelské schopnosti neosvědčily, svěřil pak tuto práci profesionálům a obrátil se na krotitele pum a levhartů pana Červinku. Ten pak pro film připravil čtrnáct koček a kocourů.

Nesnadný byl výběr herečky pro hlavní roli Diany. Způsobil nečekané komplikace v tom, že barevná „červená“ maska Diana ne každé herečce slušela.

Proto se muselo natočit několik hereckých zkoušek a režisér Vojtěch Jasný hledal herečku, jejíž krása by neutrpěla červenou barvou.

Nakonec jeho volba padla na Emílii Vášáryovou. Tu mu do role hlavní představitelky doporučil režisér Jiří Krejčík.

Pro Vášáryovou samotnou to byla velká filmová příležitost po boku známých herců.

„Cítila jsem jakousi nepřiměřenost v tom, že jsem poprvé před kamerou s lidmi, kteří toho mají tolik za sebou. Dost to pohnulo s mým životem. Teprve v Telči jsem uvěřila, že by se mi herectví mohlo líbit, i když jsem ho už čtyři roky studovala. Něco jako by se ve mně poprvé rozsvítilo,“ zavzpomínala Vášáryová.

Ve třídě nechybí kalamář

Výstava je zaměřena nejen na dospělé, ale i na dětské návštěvníky. Děti mohou usednout do dobových školních lavic s kalamářem, podívat se na tehdejší slabikář, prohlédnout si vybavení třídy z poloviny minulého století, vyzkoušet si dobové počítadlo anebo vypočítat slovní úkol z matematiky, jehož zadání je zapsáno na školní tabuli s datem 25. září 1963.

Zájemci si vyrobí tematické odznáčky, magnetky nebo zrcátka s motivem kocoura. Výstava na telčském zámku potrvá do konce září.