V Šiklandu mohly děti malovat na živého poníka. Nápad pobouřil veřejnost

„Je mi smutno! Poníci celý den stojí na jednom místě a děti na ně chodí kreslit, rodiče oceňují, jak poníci drží… Děti by se měli učit úctě ke zvířatům,“ píše se na Facebookovém profilu STOP týrání - tvrdší tresty.

„Co to má sakra za smysl, kreslit na živé zvíře? Ať jim rodiče vystřihnou poníka z papíru,“ podivuje se pod příspěvkem uživatelka se jménem Elis Šimandlová. „Podat na ně okamžitě trestní oznámení pro týrání zvířat,“ vyzývá tamtéž Vladimír Olšanský.

Odborník, kterého server iDNES.cz oslovil, však není tak příkrý. „Týrali by ho, kdyby ho napatlali barvou, která by nešla umýt, která by lepila chlupy nebo byla agresivní vůči pokožce,“ myslí si Martin Slepica, ošetřovatel zoologické zahrady v Jihlavě. „Pokud ho ale jen popatlali a pak umyli, je to, jako když vezmete šampon a pak ho opláchnete.“

K celé záležitosti vyjádřili také organizátoři ze Šiklova mlýna, a to prostřednictvím FTV Prima, pro kterou víkendový festival organizovali.

„Velice se omlouváme, v žádném případě jsme nejednali ve špatném úmyslu. Jednalo se o aktivitu zábavního parku,“ píše se v prohlášení.

„Rozhodně jsme nechtěli dávat dětem špatný vzor toho, jak zacházet se zvířaty.“

V minulosti už společnost Western-Šiklův mlýn kvůli své činnosti dostala pokutu 10 tisíc korun za týrání telat v souvislosti s mistrovstvím České republiky v rodeu v srpnu 2013.

Při malování na poníky byly podle pořadatelů použité nezávadné potravinářské barvy, které se běžně používají k malování dětí na obličej. „Jak dokládá fotografie, samotný poník je v tuto chvíli v pořádku. Pro příště se podobných aktivit striktně vyvarujeme.“

Tragická nehoda chlapce byla dílem několika desítek vteřin

Portál iDNES.cz se snažil získat vlastní vyjádření pořádajícího Šiklandu, to se však nepodařilo. Pořadatele z Western-Šiklova mlýnu totiž aktuálně plně zaměstnává sobotní tragická nehoda, při které zemřel pětiletý chlapec.

„Ten se během vyhlídkové jízdy v turistickém vláčku dostal do situace, do které se při dodržování bezpečnostních předpisů standardně nelze dostat. Bohužel následně došlo ke smrtelnému úrazu,“ píše se v tiskovém prohlášení.

„Aktuálně intenzivně prošetřujeme, co se přesně stalo - celá událost se seběhla během několika desítek vteřin. Otřesená rodina ani účastníci nehody nemohou v tuto chvíli podat odpovídající svědectví. S Policii České republiky jsme v neustálém kontaktu a spolupracujeme při vyšetřování.“

VIDEO: Místo konání festivalu na Vysočině, kde zemřel pětiletý chlapec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bližší podrobnosti k tragickému případu organizátoři slíbili uveřejnit v oficiálním prohlášení, které vydají v nejbližších dnech. Už o víkendu ale majitel areálu hovořil o tom, že chlapec z vláčku předčasně vystoupil.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a interním auditům žádáme média i veřejnost o pochopení a trpělivost, aby byla diskrétní k postižené rodině a dalším účastníkům nehody,“ píší zástupci Western-Šiklův mlýn.

„Nad tragickou událostí pociťujeme hlubokou lítost a vyjadřujeme soucit rodině zesnulého chlapce.“