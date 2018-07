Vesnici zachránil vrt, voda ale obsahuje velké množství nebezpečných kovů

Obec, v níž žije zhruba 500 obyvatel, čerpala vodu ze svých povrchových studní. Jenže v srpnu 2015 tento zdroj vyschl. A lidé zůstali zhruba týden bez vody. „Ve Zhoři nebyl ani litr,“ líčí starosta vesnice Vladimír Čížek.

„Za padesát let, co tady žiju, se stalo pouze dvakrát, že došla voda. Před třemi lety to však bylo horší, to netekla několik dní,“ připomíná si extrémně suché léto starší obyvatelka Zhoře.

Obec tehdy musela sáhnout po nouzovém řešení. Pitná voda se dovážela v cisternách, někteří zmístních jezdili dokonce ke známým, aby si u nich naplnili plastové lahve.

Vedení vesnice zároveň otevřelo provizorní vrt, který zásoboval domácnosti alespoň užitkovou vodou. Na to, aby se na ni mohlo nahlížet jako na pitnou, obsahovala velké množství kovů.

Které obce hlásily v červnu problémy s pitnou vodou Havlíčkobrodsko

Leština u Světlé

Jihlavsko

Knínice (místní část Bohusoudov), Jihlava (Zborná), Olšany, Vežnice,

Dolní Cerekev, Brtnice (Jestřebí), Stará Říše, Doupě, Ořechov Pelhřimovsko

Kaliště, Vystrkov, Horní Cerekev, Horní Cerekev (Turovka), Chyšná, Dehtáře, Koberovice-Lísky, Putimov, Proseč, Salačova Lhota, Horní Rápotice, Žirov, Pelhřimov (Hodějovice, Chvojnov, Útěchovičky-Rybníček, Služátky), Čáslavsko, Světlice, Horní Ves, Kejžlice, Budíkov (Malý Budíkov)

Žďársko

Sněžné, Znětínek, Hodíškov, Radostín, Nové Sady, Chlumek, Ořechov, Otín

„Ten vrt nás ve své podstatě zachránil. Došlo ale k tomu, že když se dostanete pod 80 metrů, máte ve vodě radon, mangan, železo. Bohužel jsme na Vysočině,“ dodává Čížek.

„Tyto kovy jsou po dusičnanech a nově také pesticidech nefrekventovanějšími problémy kvality pitné vody. Ale jsou to problémy, které jsou tady na Vysočině odjakživa, protože je to dáno kvalitou podloží,“ vykládá Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice.

Díky vrtu tak vesnice přežila nejhorší chvíle. Zhruba po měsíci se totiž obecní studny znovu naplnily vodou a od té doby dodávky fungují tak, jak mají. „Teď už nemáme problém, všechno je v pořádku,“ potvrdil starší muž, který na zahradě před svým domkem zrovna sklízel třešně.

Vodojem a úpravna vody budou stát 8,5 milionu korun

Jenže nečekané sucho nedává vedení obce spát ani tři roky poté. Snaží se dělat kroky pro to, aby se podobná situace v budoucnu už neopakovala. Navíc v době, kdy se obec neustále rozrůstá a stavějí se v ní nové domy. To znamená, že narůstá i počet spotřebitelů vody.

Proto se ve Zhoři rozhodli jednak vybudovat nový vodojem a jednak postavit úpravnu vody. Ta by měla snížit koncentraci nebezpečných kovů ve vodě. V tom případě by Zhoř mohla používat vodu z vrtu jako pitnou.

Jediným, zato podstatným problémem je však v tomto případě cena celé investice. Ta se podle starosty pohybuje kolem 8,5 milionu korun. Tuto částku bude muset obec s největší pravděpodobností zaplatit ze svého. Na dotační programy zřejmě nedosáhne.

„Je lidsky pochopitelné, že v programu Čistá voda si sáhne na dotaci ten, kdo nemá vodu vůbec. A takových obcí znám spoustu,“ je Čížkovi jasné.

Znovu suchý rok: málo pršelo ve všech měsících Vysočina prožívá další suchý rok. Ani v jednom z prvních šesti měsíců zde nenapršelo alespoň tolik, jako je dlouhodobý průměr. V únoru, březnu a dubnu pak dokonce méně než 50 procent průměru. Dlouhodobé sucho se projevuje na množství podzemních vod. Řada obcí, zejména ty, které jsou závislé na mělkých lokálních zdrojích, už má proto problémy s dodávkou vody. „Vzhledem k pokračujícímu suchu si dovoluji požádat obyvatele našeho kraje k hospodárnému nakládání s povrchovými i podzemními vodami a obecně k šetření s vodou,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Martin Hyský.

Proto Zhoři nezbývá nic jiného než si na obojí našetřit ze svého.

Obec letos počítá s příjmy okolo 12,5 milionu korun. Výdaje se mají vyšplhat na necelých 14 milionů. Na bankovních účtech pak měla podle návrhu rozpočtu, který je zveřejněný na jejích webových stránkách, více než 13 milionů korun.

Teoreticky by se se stavbou mohlo začít prakticky ihned. Před obcí však zřejmě stojí ještě aktuálnější úkol.

„Nějaké drobné jsem za tu dobu, co dělám starostu, ušetřil, takže bych si na stavbu vodojemu a úpravny vody troufl. Jenže Povodí Vltavy po nás teď chce, abychom dělali kanalizaci. Takže čekáme, jak to dopadne. Pokud by to nedopadlo, šli bychom do toho. Ale i kdybychom dělali kanalizaci, tak bych asi nejspíš stejně šel do dluhu. Pitná voda je prostě důležitá,“ přemýšlí starosta Čížek.

Až dosud ve Zhoři používali systém biologického čištění vody. Nyní je však obec nucená k tomu, aby postavila tradiční čistírnu odpadních vod.