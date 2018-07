Žďár nad Sázavou nejdřív opraví Nádražní ulici, Tvrz a Farská humna

Už dříve bylo jasné, že po náměstí Republiky bude dalším rekonstruovaným místem Nádražní ulice, na niž město vypsalo architektonickou soutěž. Následovat bude okolí Tvrze a kostela, Farských humen nebo magistrály, jak se v dokumentech říká průtahu náměstím.

„V předchozích letech se rekonstruovalo náměstí Republiky i Havlíčkovo náměstí. My jsme začali připravovat revitalizaci Nádražní ulice. A protože jsme chtěli zajistit dlouhodobější a koncepčnější přístup k rekonstrukci středu města, domluvili jsme se s městským architektem, že připraví strategii, která definuje jeho další obnovu,“ říká starosta Zdeněk Navrátil (Žďár – Živé město).

V anketě hlasovalo do půlky června 549 obyvatel Žďáru. „Dále jsme se bavili se správci inženýrských sítí, jaké jsou jejich priority. Možnost hlasování v samostatné anketě měli také zastupitelé města,“ uvedl k přípravě strategie městský architekt Zbyněk Ryška. Ten rozdělil centrum na jedenáct lokalit.

Jak bude které místo vypadat, není v tuto chvíli dané. „Neřešili jsme konkrétní návrhy, ale priority potřebnosti,“ vysvětluje místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL).

Plán oprav širšího centra města řeší až do roku 2030

Jako první bude známa podoba Nádražní ulice, která už se projektuje. „Paralelně s Nádražní ulicí bychom se chtěli dostat k návrhu rekonstrukce okolí Tvrze a kostela a realizovat tuto lokalitu zároveň s Nádražní. Bude to formou zúžené architektonické soutěže, kdy město osloví na základě referencí několik architektonických kanceláří, od kterých získá studii a vybere si vítěze,“ nastínil Zdeněk Navrátil.

Plánované opravy ve Žďáře n. S. rok 2019

Nádražní ulice – 1. etapa

Tvrz – začátek rok 2020

Nádražní – 2. etapa

Tvrz – dokončení rok 2021

Farská humna rok 2022

Magistrála – 1. etapa

Podle něj by měly úpravy v nejstarší části města řešit také například schody v Nábřežní ulici, případně bezbariérové napojení na Farská humna od Moučkova domu.

Rekonstrukce Nádražní ulice bude rozdělena na více etap. O opravě této městské třídy se mluví již několik let, nabrala však zpoždění.

Jako první přijde na řadu příští rok část ulice od kruhového objezdu po poštu. „Pokud vše půjde dle plánů a bude dostatek financí, bylo by reálné všechny lokality opravit do konce roku 2030,“ dodává Klement.

Například oprava Nádražní ulice si vyžádá investici ve výši desítek milionů korun. „Podle odhadů z architektonické soutěže bude stát rekonstrukce od ‚kruháče‘ až po náměstí mezi 50 a 60 miliony korun,“ počítá Navrátil. Část investice bude hradit Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko, protože půjde zároveň o rekonstrukce jeho sítí.

Dosud neopravená část náměstí Republiky podél obchodních domů „prokoukne“ zřejmě nejdřív v roce 2022.

„První etapa počítá s rekonstrukcí okolí hlavní silnice od hřbitova po knihovnu. Do té budeme lepit díry,“ říká starosta. Podle něj bude největší výzvou bezpečně dostat na náměstí cyklisty.

Vedení města se bude snažit získat pro Strategii Centrum i podporu opozice. „Vzhledem k tomu, že se bavíme o rozvoji centra Žďáru na dalších 10 až 15 let, je pro nás důležitá shoda a podpora napříč politickým spektrem. Snažili jsme se zapojit všechny zastupitele do příprav, proto jsme uspořádali i zvláštní seminář,“ poznamenal Navrátil.

Zastupitelé dostanou Strategii Centrum na program jednání na začátku září. A očekávat se dá další diskuse.

„Nemám zásadní problém s tím, že se má pokračovat v revitalizaci. Takové plány už tady byly, není to nic nového, jen je to dané do jednoho celku,“ říká zastupitel a lídr opoziční ČSSD Vladimír Novotný.

„Stačí trocha selského rozumu a pokračovat. A také je třeba si udělat ekonomický plán, protože jen to, co je tady navržené, bude stát téměř půl miliardy korun. Byl bych rád, aby se tady pořád jen něco nemalovalo na papír a neslibovalo, ale také realizovalo,“ dodává kriticky. Novotný má výhrady vůči množství plánovaných architektonických soutěží, které podle něj přípravy protahují a prodražují.