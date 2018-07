Šéf žďárského soudu přišel dočasně o funkci, viní ho z domácího násilí

„Rozhodnutí je v souvislosti s trestním stíháním pana soudce. Z tohoto důvodu ještě pan ministr Pelikán rozhodl o pozastavení funkce jak předsedy soudu, tak soudce,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Machálková.

„Na začátku června mi bylo policejním orgánem sděleno obvinění z trestného činu souvisejícího s tzv. domácím násilím, kterého jsem se měl dopustit na matce mého nezletilého syna. Touto skutečností jsem byl šokován,“ uvedl Švaňhal v rozhovoru pro server ceska-justice.cz, který na případ upozornil jako první.

„Cílem nepravdivého trestního oznámení na moji osobu a mojí účelové kriminalizace byla moje dehonestace a diskreditace matkou mého nezletilého syna v souvislosti s rozhodováním opatrovnického soudu o svěření mého syna do péče jednoho z rodičů,“ je přesvědčen Švaňhal.

„Dotazovaný případ vyšetřujeme,“ potvrdila na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Vzhledem k fázi trestního řízení však není možné v současné době poskytnout další informace,“ dodala.

Současný Švaňhalův mandát by vypršel v říjnu tohoto roku. Dočasné zproštění trvá do pravomocného skončení trestního stíhání. Obviněný soudce po tu dobu bude pobírat poloviční plat.

Nic by na tom neměla změnit ani výměna na pozici ministra spravedlnosti, do které nově nastoupil Jan Kněžínek. „Těžko předjímat. Ale z procesního hlediska by to na to vliv mít nemělo,“ uvedla Machálková.

Vedením žďárského okresního soudu byla na dobu neurčitou pověřena soudkyně Tamara Karásková, předseda krajského soudu v Brně Milan Bořek současně vypsal výběrové řízení na pozici řádného předsedy.

„Věc se musela řešit organizačně, zajistil se chod soudu, aby fungoval dál i bez pana předsedy,“ uvedla mluvčí žďárského soudu Klára Sklenářová. „Soud řídí Tamara Karásková, udělala se změna rozvrhu práce, přerozdělila se dohledová činnost nad agendami. Panu předsedovi nejdou nové spisy, v jednání je, jak se bude rozhodovat o spisech, které jsou rozpracované. O těch zatím nebylo rozhodnuto,“ doplnila Sklenářová.