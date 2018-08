Začínali na rybníku, s chrániči ze sena. Teď ve Ždáře slaví 80 let hokeje

Milníky žďárského hokeje 1939 – první oficiální zápas SK Město Žďár proti skautům z Nového Města na Moravě



1943–44 – AFK Město Žďár vítězí ve II. třídě západomoravské župy



1974 – otevření zimního stadionu na Bouchalkách, který se o pět let později dočkal zastřešení; do té doby se hrálo na rybnících a poté na kluzišti na Rybníčku a okolních stadionech



1978–79 – postup TJ Žďas do I. národní ligy



2001 – přesun prvoligových HC Senators z Rosic do Žďáru, o dva roky později klub zkrachoval 2007 – vzniká SKLH Žďár, prodává druholigovou licenci do Kutné Hory. A-tým v sezoně 2007/08 vítězí v krajském přeboru a vrací se do druhé ligy 2017 – žďárský supertalent Martina Nečase si v 1. kole draftu NHL vybrala Carolina Hurricanes, o rok později se v draftu prosadil Martin Kaut (Colorado Avalanche) 10. srpna 2018 – žďárský hokejový klub si exhibičním utkáním připomněl 80 let existence. V zápase nastoupili všichni slavní a také nadějní odchovanci druholigového klubu ze žďárských Bouchalek, v čele s kapitánem mistrů světa z roku 2010 Tomášem Rolinkem