Dvě funkce? Neutrpí agenda ani třebíčská, ani krajská, říká nový starosta

Když bylo po říjnových volbách jasné, že se stane starostou Třebíče, čelil dosavadní náměstek hejtmana Pavel Pacal otázce, jakou z obou funkcí si vybere. Odpověděl, že nezůstane ve dvou uvolněných funkcích naráz.

To splní.

Přesto řadu lidí překvapil prohlášením, že chce zůstat nadále i náměstkem hejtmana. I když už neuvolněným.

„Na třebíčském ustavujícím zastupitelstvu (tento týden v úterý – pozn. red.) nic takového nezaznělo. A já to považuji za něco neuvěřitelného. V předvolební kampani deklaroval pan Pacal to, že bude dělat všechno pro Třebíč, a teď bude sedět na dvou židlích. To městu vůbec nepomůže,“ podivoval se třebíčský opoziční politik Jaromír Barák (Třebíč Občanům!), který bude po Pacalovi žádat oficiální vysvětlení přímo na půdě zastupitelstva.

A rozhodnutí Pavla Pacala, které ovšem musí posvětit ještě rada Kraje Vysočina a pak zejména zastupitelstvo, se nelíbí ani krajské opozici. „Pro mě je to nepřijatelné. Podle mě by každou funkci měl vykonávat jen jeden člověk. Nedokážu si představit, jak to bude fungovat. Podle mého prostě jednu upřednostní a druhou nebude dělat na plný úvazek. A pokud to bude takto postaveno, tak to je dehonestace zejména té krajské funkce,“ pronesl Jaromír Kalina z opoziční KDU-ČSL.

Pavel Pacal přijímá gratulace. Od úterka je nejen náměstkem hejtmana, navíc ještě starostou Třebíče.

Jak přesně bude Pacal v dvojroli starosty a náměstka hejtmana fungovat, zatím nevědí ani jeho koaliční partneři na třebíčské radnici. I pro ně je tato situace nová. „Věřím, že se pan starosta s panem hejtmanem domluvili, kolik bude mít úkolů a jak to bude mít zorganizované. Já ale věřím, že bude pro město Třebíč fungovat na sto procent. Čas ukáže,“ pronesl nynější místostarosta Pavel Janata (KDU-ČSL), jenž byl v uplynulých čtyřech letech Pacalovým předchůdcem ve funkci prvního muže města.

Hejtman: Pavel Pacal je velmi pracovitý člověk

Pacal se snaží všechny ubezpečit, že povinnosti vyplývající z obou funkcí zvládne. Do vysočinské metropole hodlá jezdit minimálně jednou týdně – každé úterý, kdy zasedá rada Kraje Vysočina.

„Určitě tím neutrpí agenda ani třebíčská, ani krajská. Spousta věcí je propojených, navazují na sebe. Proto udělám všechno pro to, aby neutrpěla ani jedna z nich,“ tvrdí Pacal.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s Pacalovým zdvojením funkcí nemá problém. Sám je zároveň i poslancem.

Problém se zdvojením funkcí nevidí ani hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD). Ten ostatně již několik let vykonává jak práci hejtmana, tak i poslance. „Podmínky fungování koalice jsou dohodnuty mezi zastupitelskými kluby a jasně definované v uzavřené smlouvě. V souladu s ní STAN obsazuje pozici náměstka hejtmana. Pavla Pacala považuji za velmi pracovitého člověka,“ pronesl Běhounek.

V podobné situaci jako Pacal se v letech 2010–2012 ocitl i sociální demokrat Zdeněk Ryšavý. Ten působil jako starosta Okříšek a zároveň i jako krajský radní. „Zvládnout se to určitě dá. Ale je to hodně časově náročné a už bych to opakovat nechtěl. Řadu věcí musíte dělat doma, večer, na úkor rodiny. I když jste neuvolněný krajský radní, tak vám zůstanou prakticky všechny povinnosti. Každopádně mu přeji, aby se mu to podařilo zvládnout bez újmy na fyzickém a psychickém zdraví,“ vzkázal novému třebíčskému starostovi.

Ryšavý byl tehdy „pouhým“ krajským radním. Pacal si chce ponechat funkci náměstka hejtmana tak, jak ji vymezuje koaliční smlouva. Podle Ryšavého není v množství práce mezi oběma funkcemi příliš velký rozdíl.

Výrazná diference je však v platech. Neuvolněný radní si podle nařízení vlády může na Vysočině přijít na 13 578 korun měsíčně. Neuvolněný náměstek však může dosáhnout až na 61 099 korun měsíčně. To vše ke starostovskému platu, který v Třebíči činí zhruba 72 tisíc korun.

Pacal však finance jako hlavní motiv pro ponechání si funkce náměstka odmítl. „Byla snaha koaliční smlouvu neměnit. Pouze se v ní změní slovo z ‚uvolněný‘ na ‚neuvolněný‘,“ tvrdí Pacal. Navíc slíbil, že adekvátně posílí svou finanční podporu charitativním organizacím.