Náměstek hejtmana Pacal se vrací z Jihlavy do Třebíče. Bude starostou

Na třebíčské radnici se totiž ve středu večer politici dohodli, že město povede do roku 2022 sedm stran a nezávislých uskupení.

V zastupitelstvu budou mít osmnáct z 27 křesel. Starostou se stane právě Pacal. Posty místostarostů obsadí třebíčský lídr hnutí ANO Miloš Hrůza, Vladimír Malý z ČSSD a dosavadní starosta, lidovec Pavel Janata. Koaliční smlouva bude podepsána v pondělí.

STAN teď ale bude muset řešit svoje zastoupení ve vedení kraje. Má tam čtyři zastupitele z Pacova, Telče, Žďáru nad Sázavou a Třebíče. Jenže u všech se teď po volbách předpokládá, že budou pracovat jako starostové ve svých městech.

„Budu to řešit jak s vedením kraje, tak se svými kolegy v zastupitelském klubu na kraji. V momentě, kdy se najde model, jak toto vyřešit, tak to neprodleně oznámím. Určitě nebudu do budoucna působit ve dvou uvolněných funkcích,“ uvedl Pacal.

Podle jeho kolegy ze STAN Lukáše Vlčka se řešení najde do týdne. „Teď o tom jednáme,“ řekl. Nevyloučil ani možnost, že Pacala nahradí ve vedení kraje některý z náhradníků, kteří nebyli původně zvoleni. „Potřebujeme týden, abychom vše zvážili a projednali,“ dodal Vlček.

Pacal už o svém starostování v Třebíči řekl sociálním demokratům v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Podle zastupujícího předsedy ČSSD v kraji Libora Joukla je to záležitostí STAN, jak personální situaci vyřeší. Jen kdyby se měnila krajská koaliční dohoda, tak by to musely probrat i další strany. „Má to různá řešení, necháme to na nich. Jako klub a vedení kraje to bereme na vědomí,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Vítězný Barák: Pacal ztělesňuje to, co kritizujeme

Koalici sestavuje v Třebíči ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, uskupení Pro Třebíč, Břehy a Třebíč můj domov. Mimo koalici tak zůstane vítězné sdružení Třebíč Občanům!, komunisté a Piráti s TOP 09.

V následujících čtyřech letech chce koalice podporovat výstavbu bytů pro mladé rodiny, budování průmyslové zóny i obchvatu města. Ustavující zastupitelstvo spojené s volbou starosty a dalších představitelů radnice se zřejmě uskuteční prvního listopadu.

Lídra vítězného uskupení Třebíč Občanům! Jaromíra Baráka moc nepřekvapilo, že do čela města míří Pacal. Podle něj právě on stojí za vším, do čeho se jeho sdružení strefovalo. „Jeho osoba ztělesňuje nevhodnou radniční praxi, kterou kritizujeme. Na kraji asi jeho pozice není taková, jak si myslí, že ji bude mít v Třebíči. Svědčí to o tom, v jaké linii chce třebíčská koalice pokračovat. Je pro mě překvapivé, že se k nim přidávají některé z těch dalších menších stran. A že s nimi jde i ANO, které bylo dosud v opozici,“ uvedl Barák.

On sám měl při jednáních o koalici jen minimální šanci. Hned po sečtení hlasů se od něj většina zvolených distancovala s výjimkou Pirátů, TOP 09 a komunistů.

Důležité bylo, že Barák požaduje opravdu velký obchvat města. Odmítá jeho již schválenou trasu. Ta podle něj rozdělí Borovinu a přivede 22 tisíc vozidel denně k domu dětí a mládeže. U zvolených zastupitelů ale převažuje názor, že schválená trasa stačí.

Ve vedení třebíčské radnice po letech končí Marie Černá

V nové třebíčské koalici je nejsilnější hnutí ANO se čtyřmi zastupiteli. Přesto jeho lídr Miloš Hrůza nebude starostou. Podle něj se mu ale podařilo prosadit, že v městské devítičlenné radě bude většina nových tváří. Kromě něj i jeho kolegyně z hnutí Zuzana Kratochvílová. Pak Martina Bártová z ODS, lékařka Svatava Křížová (Břehy) a Jan Burda (Třebíč můj domov).

Nebude už pokračovat Marie Černá, která pracovala ve vedení města dlouhé roky. A to přesto, že dostala na kandidátce sdružení Třebíč můj domov víc hlasů než Jan Burda. „Chtěli jsme, aby se městská rada co nejvíc obměnila,“ sdělil Hrůza. Ze stávajících radních pokračuje vedle Pacala, Janaty a Malého také Milan Zeibert (Břehy), který už ale nebude místostarostou.