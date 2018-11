Bývalé sídlo České spořitelny v Třebíči předělali na byty a masnu

Je to právě deset let, co Česká spořitelna uzavřela svoje sídlo v třebíčské Soukopově ulici. Po delším chátrání má budova nad Karlovým náměstím nové využití. Investor tam nechal postavit 29 bytů a čtyři prodejny.