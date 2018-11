V přehledné zatáčce u Radňovic bourá jeden řidič za druhým, jezdí rychle

Radňovická zatáčka. Místo na silnici mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě, kde řidiči často bourají, se v posledních dnech stává extrémem.

Jen od předminulé soboty do úterý se podle příspěvků ve facebookové skupině „Radary a nehody ve Žďáře a okolí“ stalo v tomto místě celkem sedm nehod. Další tři přibyly teď o víkendu.

„Příště pište, když tam nehoda není,“ zlehčoval situaci jeden z diskutujících. „Zakládám sbírku na webkameru, ať to máme online,“ přidal se další z těch, kteří se informují o dopravních komplikacích nebo policejních hlídkách.

Jiní se předháněli v tom, jakou nejvyšší rychlostí se dá zatáčka projet. Další spekulují, zda je povrch vozovky v pořádku.

MF DNES požádala policii o statistiky. „Od ledna 2015 do současné doby evidujeme v daném úseku celkem 30 nehod. Z tohoto počtu jich policie celkem čtrnáct vyšetřovala. Zbývající si řešili řidiči cestou euroformuláře a svých pojišťoven,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Štěstím je, že v zatáčce v posledních letech nikdo nepřišel o život. „Lidé se zranili při celkem jedenácti z těchto nehod. Jednalo se vždy o lehké zranění celkem třinácti osob,“ bilancuje mluvčí.

Příčinou všech dopravních nehod byla podle ní nepřiměřená rychlost a z toho plynoucí nezvládnutí řízení ze strany řidičů. „Devět ze čtrnácti šetřených nehod se stalo ve dne za dobré viditelnosti,“ poukazuje Čírtková.

Ve směru od Žďáru je v zatáčce v klesání přerušovaná čára, mnozí řidiči tam předjíždějí pomalejší vozidla. Ve směru od Nového Města je ve stoupání plná čára. Nehody se však stávají v obou směrech.

„Nehodám v posledních dnech nahrávalo počasí – mlha, déšť, také popadané listí. A hlavně nepozornost a nepřizpůsobení rychlosti ze strany řidičů. Zatáčka je přehledná, ta za to nemůže,“ říká dopravní policista, který si přál zůstat v anonymitě.

Od ledna 2015 do současnosti Policie ČR v úseku zatáčky u Raduňovic eviduje 30 dopravních nehod. Štěstím je, že při nich dosud došlo vždy jen k lehčím zraněním - konkrétně 13 lidí. Mapy poskytuje Freytag&Berndt, aplikaci PhoneMaps stáhnete zdarma pro iOS i Android.

O některých „ťukancích“ se dopravní policisté ani nedozvědí. Ke všem nehodám nevyjíždějí ani hasiči. Od loňského října zamířili k Radňovicím v osmi případech.

A co na zatáčku říkají oslovení řidiči? „Teď to byl extrém, dříve se tam nehody tolik nestávaly. Možná se o tom teď také víc ví a mluví díky Facebooku. Chyba musí být v řidičích. Jezdím tam pořád a je to bez problémů. Takových zatáček je v Česku spousta,“ míní Martin Molva, jenž tudy denně projíždí do práce.

U jedné nehody byl starosta

„Všichni vědí, že ta zatáčka je nebezpečná,“ tvrdí starosta Radňovic Josef Dvořák. Podle něj jde o jedno z mála míst, kde se dá v tomto členitém úseku předjíždět.

„Z toho asi pramení nehody. Před dvěma roky jsem tam byl účastníkem nehody: jel jsem od Žďáru, v zatáčce mě začalo předjíždět auto a smetlo vozidlo v protisměru, které stihlo uhnout už jen částečně. Vyletělo pak do vzduchu a dopadlo střechou na trávu,“ vzpomíná Dvořák na srážku, která se obešla bez vážnějšího zranění.

Podle starosty by nehodám mohl zabránit plánovaný obchvat obce, který by ve směru od Žďáru „narovnal“ tuto zatáčku a vyústil v „esíčku“ u železniční trati za obcí. K samotné stavbě by však podle starosty mělo dojít až za deset let.

Jestli policie bude chtít po správci komunikace nějaké úpravy radňovické zatáčky, zatím není jisté. „Obdrželi jsme podnět od policie a zkusíme prověřit protismykové vlastnosti vozovky. V návaznosti na výsledky měření pak mohou být navržena příslušná opatření,“ reagovala šéfka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.