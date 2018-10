Velký svátek v malé Polné: Sparta roli favorita nezvládla, trápila se

Čížek: Hrát proti Spartě je sen, dát gól neuvěřitelné Stal se největším hrdinou úterního pohárového utkání mezi fotbalisty Polné a Sparty Praha. Obránce David Čížek v 78. minutě vstřelil gól na 1:2, čímž domácí Slavoj vrátil znovu do zápasu. „Kopali jsme standardní situaci. Byl tam odražený balon, přímo na mě. Tak jsem ho levačkou poslal do prázdné brány,“ popsal svou trefu. Dát gól Spartě, to se nepodaří každý den.

To máte pravdu, nepodaří. Je to krásný pocit a krásný zážitek. Už jen zahrát si proti Spartě je sen. A ještě dát gól? To je neuvěřitelné! Věřil jste v tu chvíli, že byste mohli ještě dosáhnout na vyrovnaní?

Když jsme snížili na 1:2, snažili jsme se ještě něco zkusit a vyrovnat. Bohužel jsme za chvíli dostali na 1:3 a už bylo po zápase. Konečný výsledek 1:4 je očekávatelný. Ale po průběhu utkání asi trošku krutý.

Mrzí nás to, kdyby to bylo 1:2, bylo by to lepší. Navíc jsme mohli dát nějaký gól už v prvním poločase. Na zápas přišlo 3450 diváků. Čekali jste, že jich dorazí tolik?

Tušili jsme to. Věděli jsme, kolik je prodaných lístků a kolik má přijít lidí. Bylo to krásné, nádhera. Cestu pohárem končíte ve třetím kole. Bude čas tu jízdu nějak oslavit?

Myslím, že v pátek s klukama někam zajdeme. A kolik vás bude stát ten gól?

Nevím, asi do kasy něco bude. Nebo kluci dostanou svačinku, nějaké zákusky.