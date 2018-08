Kvůli suchu v Pelhřimově odložili budování jezírka, díru zasypal bagr

Důvod? Je prý na ni příliš sucho. „Spodní vody jsou na nízké úrovni,“ potvrzuje místostarosta Ladislav Med, do jehož kompetencí patří investice v Pelhřimově.

Město se už s dodavatelem jezírka, které mělo vyjít na asi 350 tisíc korun, dohodlo na ukončení smlouvy k 31. srpnu.

Podle vedení města to však neznamená, že by od záměru vybudovat jezírko úplně ustoupilo. „Bylo by zbytečné nechávat tam vykopanou díru. Přijde nám lepší rok počkat. Uvidíme, jaká bude zima. Hladina spodní vody se může zvednout,“ dodal Med.

„Když budou příští rok panovat jiné poměry, můžeme v létě pokračovat,“ doplnil také pelhřimovský starosta František Kučera.

Nápad vybudovat v Městských sadech jezírko se zrodil už před několika lety. Bylo pro něj vybráno místo, které se za normálních klimatických podmínek jeví jako zcela ideální – prostor bývalého, dnes již zasypaného Soukenického rybníka.

„I po zavezení rybníka tam byl jakýsi mokřad. Kdykoli víc zapršelo, drželo se tam pět až deset centimetrů vody,“ přibližuje vytipovanou lokaci Kučera.

Jezírko mělo mít vlastní pramen a v případě nedostatku vody jej mělo zásobovat propojení na říčku Bělá. Jenže když letos v létě přijely na určené místo bagry a začaly hloubit, zjistilo se, že vody je méně, než se původně čekalo.

„I přesto, že byl proveden hydrogeologický průzkum dané lokality, který potvrdil přítomnost spodní vody, byly provedeny před vlastní realizací ještě sondy bagrem. A bylo zjištěno, že hladina spodních vod je nízká,“ vysvětlilo v průběhu srpna vedení města svým občanům, proč budování nové vodní plochy nebude pokračovat.

Kvůli suchu není možné jezírko napouštět

Vzhledem k současnému suchu si nikdo nedovolil jezírko napustit z říčky Bělé, v jejímž korytu je také minimální množství vody.

„V současné chvíli jsme nemohli vodu napouštět, to bychom lidem nedokázali vysvětlit,“ pronesl starosta Kučera.

Podle jeho slov musely kvůli nynějšímu nízkému stavu vody omezit technické služby i kropení trávníku fotbalového hřiště.

Revitalizace Městských sadů začala už během loňského jara. Vše odstartovala prořezávka vzrostlých stromů a pokácení těch, které odborníci označili za poškozené.

Od letošního roku může veřejnost používat nové dětské hřiště za více než 1,1 milionu korun a workoutové hřiště za asi 440 tisíc korun. Těsně před dokončením je rovněž stavba altánu.

Nyní město hledá dodavatele, který opraví současné a postaví nové chodníky včetně inlinové dráhy. Veškeré práce by měly vyjít na zhruba pět milionů korun.