Ať si to dělají, jak chtějí, vzkazuje do Pelhřimova končící trenér

Bylo to jeho vůbec první trenérské angažmá u A-týmu. Bývalý dlouholetý extraligový hokejista Marek Melenovský si letos v dubnu plácl s druholigovým Pelhřimovem. S Ledními Medvědy absolvoval letní přípravu a vstoupil s nimi i do nové sezony...

Jenže. Tým sbíral hlavně porážky a Melenovský se minulý týden rozhodl na svoji funkci rezignovat. I když výsledky hlavním důvodem nebyly.

„Prostě to nefungovalo tak, jak jsem si představoval. Když se dvě strany názorově neshodnou, musí se rozejít,“ nechal se slyšet bývalý útočník Třince, Jihlavy, Zlína či Karlových Varů.

Názorové neshody jste měl s hráči, nebo s vedením klubu?

S hráči to nemá co společného. Dokonce bych řekl, že s hráči jsem měl nadstandardní vztahy.

Opravdu se všemi?

Byli tam dva, kterým se já můžu podívat zpříma do očí, ale nevím, jak to mají oni opačně. Každopádně ti už v Pelhřimově momentálně taky nejsou.

Chtěl jste po nich hru, kterou nebyli ochotni akceptovat?

Možná ten pocit měli oni, já ne. Ale nevím, já se vše dozvídal jen zprostředkovaně. Ani jeden z těch hráčů za mnou nebyl s tím, že má nějaký problém. Ať už se systémem, nebo s něčím jiným. Taky jsem hrával a mnoho věcí mi vadilo, ale ono záleží i na charakteru každého člověka, jak věci řeší.

Bavíme se o Tomáši Plachém a Jakubu Kadlecovi?

Samozřejmě. Ti dva jsou teď pryč a měli se mnou nějaký problém. Jen nevím jaký. Vlastně doteď jsem ho nezjistil. Opravdu ne.

Bývalý hokejový útočník Marek Melenovský skončil v pozici hlavního trenéra druholigového Pelhřimova.

Nicméně, jak už jste naznačil, hráči nebyli hlavním důvodem vašeho rozhodnutí skončit. Udělal byste zpětně něco jinak?

Možná bych v určitých věcech postupoval razantněji. Ale i takhle je to pro mě obrovská zkušenost. Chlapy jsem měl poprvé, takže z těch zkušeností můžu do budoucna hodně čerpat. Nikdo jiný nemůže do hráčů vidět lépe než trenér, který je s nimi nejvíc. Nikdo je nemůže někam posouvat, nebo neposouvat. To může jen trenér.

Neustále mluvíte jen v náznacích. V čem přesně se vaše názory neshodovaly s těmi, které mělo vedení klubu v čele s manažerem Alešem Kučerou?

Víte, já do toho nechci šťourat, je to interní věc klubu. Ale kdo naše zápasy sledoval, udělal si sám obrázek o tom, kde to drhlo nejvíc. Život jde dál a já přeju Pelhřimovu jenom to nejlepší. Ať si to tam dělají tak, jak chtějí.

Vy jste byl celou svoji hráčskou kariéru profesionál, zatímco teď jste pracoval s hráči, kteří se hokeji věnují až po zaměstnání. Byl třeba i tohle problém?

Musím říct, že ze začátku jsem se s tím hodně pral. Vlastně doteď nevím, jak to celé uchopit. Jestli tlačit na hráče a chtít po nich profesionální výkony, nebo to nechat jen tak plynout. Já to fakt nevím.

Vy byste tímhle stylem hokej nehrál?

Já se svojí povahou si to vůbec nedovedu představit. Na téhle úrovni hrát hokej je hrozně těžké. Klukům nelze upřít snahu, ale vždycky, když děláte věci napůl, je to znát.

Jinými slovy byste si nyní případnou další trenérskou nabídku ze druhé ligy víc rozmýšlel?

Přesně tak, musel bych ji hodně zvažovat. Ale jak říkám, je to o zkušenostech, je potřeba zjistit, co tady na hráče funguje.

Spoustu zápasů jste prohráli velice těsně...

Ano a po mém odchodu to není jiné. Já třeba věděl, kde nás tlačí bota, a snažil se s tím něco dělat, ale nebyl jsem schopný určité věci protlačit. A pokud se tohle nezmění, tak ti kluci vyhrávat nebudou.

Dal jste si nějaký čas volno, nebo se dál věnujete trenérské práci na mládežnické úrovni?

Ano, jsem u mládeže v Jihlavě.

Když na chvíli odbočím od hokeje, už víte, kdy by měl být soud s útočníky, kteří vás v létě fyzicky napadli na náměstí v Jihlavě?

Teď v pondělí mi přišlo vyrozumění, ale žádné datum tam nebylo. Jen mi napsali, že jelikož jeden z útočníků je pořád na útěku, tak to rozdělí na dva případy. Nejprve půjde k soudu ten, který celou dobu sedí v cele předběžného zadržení.

Předpokládám, že k soudu půjdete, nebo ne?

Těším se na to.

A jak jste na tom zdravotně, pořád neslyšíte na jedno ucho?

Přesně tak, nic se nezměnilo.