Na model Jawy 250 ve skutečné velikosti potřeboval truhlář 22 druhů dřeva

Jenže v tu chvíli měl po svém boku i manželku Helenu, která se zmíněné poznámky chytila. Muže nakonec přesvědčila, aby se o podobný kousek také pokusil. A tak se Svoboda na dva roky zavřel do dílny, kde postupně dával dohromady maketu Jawy 250 zvané pérák. „Se ženou jsme se dva roky o víkendech neviděli, takže jsme si pak čtrnáct dní vykali,“ vtipkuje truhlář.

Na dřevěný model v měřítku 1 : 1 spotřeboval 22 druhů dřeva. Například na masku a kastlíky, u nichž nebyla hlavním kritériem pevnost materiálu, použil olši. Ta totiž po čase zčervená a dřevěná motorka dostane tu samou barvu, jaká je pro jawy typická. Stejně vyvedený by měl být i rám, jenže zde už musel Svoboda sáhnout po jasanu. „Potřeboval jsem, aby tyto součástky byly pevné.“

Dřevěná motorka na první pohled zaujme propracovaností detailů. Na dřevěných pneumatikách jsou dřevěné ventilky, ze dřeva je i tachometr, brzdová lanka nebo řetěz. Dřevěné součástky jsou obroušené a napuštěné olejem a včelím voskem.

Jako jedna z nejsložitějších věcí na výrobu se ukázaly blatníky. Ty jsou lepené z třímilimetrových lamel vrstvených do formy, které potom truhlář frézoval a brousil. Všechny součástky 45 kilogramů vážící motorky jsou vyrobené ručně.

Při práci zvládl zručný řemeslník sestavit vlastně motorky hned dvě. Kromě té dřevěné i tu skutečnou. Pro práci na maketě si totiž musel originální stroj kompletně rozebrat, aby měl dokonalý předobraz všech součástek.

„Ano, péráka jsem rozebral a zase poskládal dohromady. Ale bohužel jsem ho přitom nezvládl zrenovovat. Není čas, den má jen 24 hodin,“ posteskl si Svoboda.

A času skutečně nazbyt nemá. V současné chvíli má totiž před sebou práci hned na třech dřevěných motorkách. Jednu si vyrábí pro sebe a další dvě pro zákazníky. „Momentálně dělám Jawu 550, která je přezdívaná pařez.“

V minulosti dostal Svoboda nabídku i na to, aby vyrobil model Harley-Davidson. To však odmítl. Jednak má rád stroje československé výroby a jednak by byl možná problém v tom, kdyby bylo potřeba motorku rozebrat. Jeho první dřevěná maketa je součástí expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. A Svoboda za ni na víkendovém festivalu získal ocenění kuriozita roku.