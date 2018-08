Děti v Novém Městě budou hrát a tančit v novém sídle za 50 milionů

Velkou logistickou operaci zahájili tento týden v Novém Městě na Moravě. Rekonstrukce budovy bývalé regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterou město odkoupilo, se chýlí ke konci. Zaměstnanci základní umělecké školy už začali se stěhováním do nových prostor.

„Stavbaři nás v pondělí pustili do budovy, konečně jsme zahájili stěhování. Budova je téměř připravená, zbývají dodělávky, jako například opona v koncertním sále,“ řekla v úterý Eva Mošnerová, ředitelka Základní umělecké školy Jana Štursy.

Tento čtvrtek je v plánu kolaudace. Výuka začne o týden později, než bývá zvykem. „Drama vrcholí, pokusíme se vše stihnout tak, abychom mohli podle harmonogramu zahájit výuku 10. září. Jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle,“ těší Mošnerovou, že nedošlo ke zdržení stavby.

„Všechno jde podle plánu,“ potvrdil starosta Michal Šmarda. „Cena rekonstrukce je kolem 35 milionů, došlo jen k mírnému navýšení. Nad rámec původního plánu se dělala například nová fasáda a podlaha ve vstupní hale,“ doplnil.

Do celkových nákladů je nutné započítat i to, že město koupilo budovu u kašny se známou sochou Pasáčka od VZP za 16 milionů.

Školáci využívali i tělovýchovné středisko

Dosud „zuška“ fungovala dokonce na třech místech v desetitisícovém městě. Kromě hlavní budovy na Vratislavově náměstí, kde byla soustředěna většina hudebních tříd, učebny tanečního a výtvarného oboru a ředitelna, žáci navštěvovali také dům v Monseově ulici. Tam škola potřebovala čtyři hudební třídy nebo učebnu literárně-dramatického oboru s víceúčelovým sálem. Žáci navíc provizorně využívali rovněž prostory v tělovýchovném středisku v Tyršově ulici.

„Nyní už bude všechno na jednom místě. Dosud jsme neměli sborovnu, kabinety nebo třeba sprchy u tanečních sálů. Bude to daleko příjemnější prostředí, už se těšíme,“ neskrývá radost ředitelka Mošnerová. Připravuje se i komorní sál s kapacitou kolem 80 lidí.

Základní umělecká škola má 590 žáků, což je maximum dané ministerstvem. „Rozšiřovat kapacitu nemůžeme, ale mohli bychom otevřít třeba nové nástrojové zaměření, kam přejdou někteří žáci,“ vysvětluje ředitelka.

Novoměstská radnice zároveň s dokončením rekonstrukce řeší také osud opuštěných budov. Historický dům na Vratislavově náměstí už město prodalo, za 4,8 milionu korun jej získal Zdeněk Zítka. Pro prodej bylo 17 z 18 přítomných zastupitelů, jež od prodeje neodradila ani petice, kterou na červnovém zastupitelstvu přednesli odpůrci toho, aby se město zbavilo své budovy v centru.

„Dům číslo popisné 121 by jistě mohl mít důstojné využití i poté, co přestane být využíván jako základní umělecká škola,“ řekl na zastupitelstvu Miroslav Skalník, jeden z iniciátorů petice. Podle něj by se dala budova po úpravách využít jako obřadní síň, výstavní prostory, síň slávy novoměstských osobností či nové výstavní prostory Horáckého muzea nebo jiných kulturních organizací města.

Naopak napoprvé nebyl zájem o budovu v Monseově ulici. „Zvažujeme, že budovu pronajmeme, nebo prodáme,“ uvedl starosta Šmarda. Případný kupec bude muset nabídnou minimálně 4,4 milionu, což je odhadní cena nemovitosti.