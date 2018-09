ČSSD nebo ODS? Politické osobnosti značky svých stran raději schovaly

Zatímco v případě Radovana Necida (ODS) a uskupení To pravé Meziříčí jde o opakovaný tah, třiačtyřicetiletý Šmarda poprvé kandiduje jinde než pod hlavičkou ČSSD – za Lepší Nové Město.

Patří přitom k nejvýraznějším sociálním demokratům na Vysočině. Starostou Nového Města na Moravě je už osm let a minulé volby vyhrál se ziskem přes 37 procent hlasů. A v čele města proslaveného velkými sportovními akcemi chce pokračovat i ve třetím období.

„Je docela dost lidí, kteří nám ve městě fandí a podporují nás, zároveň ale mají výhrady k centrální politice sociální demokracie. A když bychom je přizvali na kandidátku ČSSD, tak by s námi nekandidovali. Než abychom za každou cenu drželi značku, je pro nás důležitější být otevřenější a přijímat nové myšlenky,“ vysvětluje svůj krok Šmarda.

Nestraníků je na kandidátce s názvem Lepší Nové Město celkem třináct z 23, tedy nadpoloviční většina. Michal Šmarda odmítá, že by šlo o ryze taktický tah skrýt značku, která v celostátním měřítku výrazně zaostává za svými někdejšími volebními preferencemi.

„Každý člen ČSSD bude mít stranu uvedenou na kandidátce, nic nezakrýváme. V desetitisícovém městě o mně vědí lidé všechno. Jsem hrdý na to, že jsem sociální demokrat,“ reaguje Šmarda.

I když v nedávném vnitrostranickém referendu hlasoval proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO podporované komunisty, nejde podle Šmardy o rozchod s mateřskou stranou.

„Stojím o nové lidi a impulzy. Buďto se zavřeme sami do sebe, nebo se otevřeme novým lidem,“ vysvětluje. Zvolil druhou variantu.

Ve Velkém Meziříčí se ukrytí značky ODS osvědčilo

Zatímco Michal Šmarda se chce na radnici udržet, Radovan Necid se na ni chce ve Velkém Meziříčí vrátit. Na post starosty přitom před rokem rezignoval, když se kvůli třem kolegům – přeběhlíkům – otočilo rozložení sil v zastupitelstvu, kde opozice s jejich podporou odvolala některé radní.

Necid coby šéf místního sdružení ODS teď opět stojí v čele kandidátky To pravé Meziříčí, tentokrát je v jeho řadách dokonce patnáct nestraníků a jen osm členů ODS. „Zvolili jsme stejný způsob, protože se nám to minule vyplatilo. V místním sdružení jsme se shodli, že to tak uděláme znovu,“ řekl MF DNES bývalý starosta.

Před čtyřmi roky byla ODS podle Necida dole. A situace byla podle něj analogická jako nyní v Novém Městě. „ODS nebyla před čtyřmi roky in, dneska je to jinak, zase stoupá. Lidé, kteří chtěli kandidovat s námi, nechtěli mít s ódéeskou nic společného. Ten náš koncept se nezávislým líbil a myslím, že právě oni nám také volby vyhráli, protože přinesli nová témata a čerstvý vítr do plachet,“ vzpomíná Necid.

Spousta členů místního sdružení nemůže podle Necida ve městě kandidovat z toho důvodu, že mají trvalé bydliště jinde. I to je důvod, proč jsou strany rády za nezávislé.

Necidovo uskupení před čtyřmi roky získalo silný mandát. Třiatřicet procent hlasů přetavili v devět křesel z třiadvaceti. „Nakonec nás v koalici zradili členové ODS, skončili jsme kvůli vnitrostranickým sporům. Počátek vidím v tom, že zrovna tito tři chtěli, abychom kandidovali pod značkou ODS,“ vybavuje si zpětně.

Všechny tři přeběhlíky pak místní sdružení zbavilo členství. Zatímco Vilém Lavický už letos nekandiduje, Jiřina Jurdová vede kandidátku Meziříčského fóra, František Komínek je nakonec čtyřkou na soupisce ČSSD.

„Jsem rád, že ODS ve Velkém Meziříčí vychovává tolik vynikajících politiků,“ glosuje s hořkým úsměvem Necid.

Ač politický soupeř, Šmardův krok chápe. „Myslím, že to sociální demokracii v Novém Městě pomůže. Tamní koalice se nerozpadla, na starostovi je vidět, že ho ta práce baví, snaží se město někam posunout,“ hodnotí Necid. „Fandím svým kolegům v Novém Městě a věřím, že uspějí a dostanou se minimálně do rady, ale budou to mít těžké, protože Šmarda je šikovný starosta,“ uznává.

Zkouší to i v Třebíči

A ještě jeden příklad z Vysočiny. V Třebíči se občanští demokraté spojili s nezávislým sdružením Ta naše Třebíč. Svoji kandidátku nazvali Společně za Třebíč.

Jako lídryni si zvolili Martinu Bártovou, šéfku ODS na Třebíčsku. ODS se snaží po minulém neúspěchu znovu se vrátit do městského zastupitelstva.