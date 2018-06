Na střeše pavilonu novoměstské nemocnice poroste tráva i květiny

„Bude na ní substrát s trávníkem a květinami. Taková střecha například zabraňuje přehřívání plochy, funguje také jako tepelná a zvuková izolace, snižuje spotřebu energií a navíc hezky vypadá,“ říká Michal Antl z marketingu žďárské firmy PKS stavby, která zakázku za zhruba 87 milionů korun vysoutěžila.

I když takové postupy pořád nejsou úplně běžné, rozhodně nejsou novinkou. Sama PKS technologii zelené střechy využila například na Městském bazénu v Litomyšli, který získal republikový titul Stavba roku 2011, nebo v domově pro seniory v Proseči u Pošné na Pelhřimovsku. „Podobný postup použijeme také na střeše nově budovaného Domu sociálních služeb v Pacově,“ zmiňuje Antl.

Dělníci dokončí hrubou stavbu nového dětského oddělení novoměstské nemocnice do začátku prázdnin. „Zabetonovali jsme poslední část stropu ve druhém nadzemním podlaží, teď dokončujeme atiky. To je to poslední, co nám chybí, aby byla hrubá stavba kompletní,“ říká stavbyvedoucí Josef Nejedlý.

Práce však budou pokračovat dál. „Na řadu přijdou elektrikáři, vodaři, sádrokartonáři, bude se připravovat vzduchotechnika. Během prázdnin dojde k montáži oken, začneme dělat venkovní fasádu a vnitřní omítky,“ přiblížil harmonogram prací stavbyvedoucí.

V novém pavilonu mezi internou a gynekologicko-porodním oddělením, který vyrůstá na místě původního dětského oddělení, bude celkem 33 lůžek, což je o pět více než dříve. „V pavilonu budou umístěny všechny odborné ambulance, bude zde vybudováno zázemí pro děti i rodinný doprovod. Sloužit by měl začít na jaře 2019,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová.

Kraj financuje pouze stavbu, vybavení pokojů a ambulancí bude muset zaplatit sama nemocnice. Kvůli tomu vyhlásila i veřejnou sbírku, ve které se dosud vybralo téměř 150 tisíc korun.

Na stejný účel půjde rovněž výtěžek zářijového benefičního koncertu zpěváka Michala Hrůzy.