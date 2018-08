Jak Mariánka, dívka z „fleku“ Luka, u císařské rodiny ke štěstí přišla

Na korunního prince Rudolfa mají v lese u Luk nad Jihlavou památku – pomníček Rudolfek.

„Jen by potřeboval trochu očistit,“ poznamená Ludmila Petrová, pravnučka kojné Mariánky. Jenže to podle myslivců není úplně jednoduché, kámen by se totiž mohl drolit.

Rudolfek nepřipomíná narození korunního prince, ale jiné výrazné datum v životě syna císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Sisi – 10. květen 1881. Tehdy měl Rudolf svatbu s belgickou princeznou Štěpánkou. Kámen byl zasazen majitelem louckého zámku Widmannem.

Pomníček stojí v Panšule, tedy v místech panské lesní školky. Dříve tudy vedla „císařská“ cesta. Odbočuje se tam ze silnice směrem na Svatoslav hned, jak minete výběhy koní a bývalý „prasečák“.

Kámen s písmeny R+S a letopočtem dřív stával v nedalekém Rudolfově háji. Přesadit jej nechali myslivci. Na novém místě byl vysvěcen 11. září 2010.

Svatbu následníka trůnu si loučtí v roce 1881 připomněli i na náměstí. U mostku přes potok zasadili čtyři lípy. V obecní kronice se píše, že u toho byli pan Hradecký, farář Plachý a učitel Cyril Hruda. „Lípy už jsou za ty roky vykácené, jsou tam jiné,“ povídá Petrová.