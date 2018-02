Krajský radní Hyliš se po vážných zdravotních problémech vrací na úřad

Zpráva o tom, že nebude delší dobu schopen vykonávat svoji funkci, dorazila na vedení Kraje Vysočina zhruba v polovině loňského prosince. O tom, co přesně se přihodilo a jaké zdravotní problémy Hyliše vyřadily z každodenní agendy, však nikdo nechce veřejně mluvit.

„Jde o soukromou záležitost, kterou nebudeme nijak komentovat,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

„Vím, jak na tom je, ale jsou to věci, které mi nepřísluší komentovat,“ pronesl i náměstek hejtmana a Hylišův stranický kolega Vladimír Novotný.

Sám radní potvrdil, že se jednalo o vážné potíže, které si vynutily dlouhodobější pobyt v nemocnici.

„Ale už mě propustili domů. Nikdo však dnes není schopen říct, jak to bude vypadat dál. Mám před sebou ještě pár vyšetření,“ popsal Hyliš svůj současný zdravotní stav.

O náhradníkovi sociální demokraté neuvažovali

O tom, jak se cítí, pravidelně informuje své kolegy z krajské rady i vedení vysočinské sociální demokracie.

„Vím, že pan Hyliš prodělal komplexní rehabilitaci. Podle informací, které mám, nemělo dojít k rozsáhlému poškození, jež by mu neumožňovalo, aby se vrátil zpátky,“ pronesl krajský předseda ČSSD Petr Krčál.

Podle jeho slov sociálnědemokratická strana ani chvíli neuvažovala o tom, že by Hyliše ve funkci radního nahradila někým jiným.

„Nemám zatím žádné poznatky o tom, že by se pan Hyliš neměl vrátit. Přeji mu, aby se uzdravil a byl schopný opět pracovat. Ani jsme si nestanovili žádný termín, do kdy bychom případně současnou situaci řešili,“ doplnil Krčál, který ostatně podobnou situací před časem také prošel.

I on v době, kdy na krajském úřadě působil ve funkci radního pro sociální oblast, vážně onemocněl.

„U mě šlo o onkologické onemocnění, takže jsem nebyl hospitalizovaný a vše jsem absolvoval. Ale vím, jaké to je,“ doplnil vlastní zkušenost Krčál.

Většinu agendy dočasně převzal hejtman

Každopádně se zdá, že doba Hylišovy nepřítomnosti se už definitivně blíží ke konci. Sám radní plánuje, že na jednání vedení kraje by se měl poprvé objevit v polovině tohoto měsíce.

„Na Kraj Vysočina pojedu 13. února. Na radě se budeme domlouvat, jak to bude dál,“ vyjádřil se Hyliš s tím, že v současné chvíli neuvažuje o tom, že by se postu radního vzdal.

„Zatím opravdu ne. Ale tohle budu řešit přímo s hejtmanem, až s ním budu jednat. Určitě to nebudu probírat přes média,“ dodal.

Byl to právě hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který při absenci nemocného kolegy přebral většinu jeho agendy. Zbytek si pak rozdělili další členové rady nebo výše postavení úředníci.

„Část agendy komunikuji i já. Například teď jsem jednal s podnikateli ohledně rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě,“ zmínil náměstek hejtmana Novotný.

Podle něj Hylišova absence výrazněji do práce krajské rady nezasáhla. „Fungujeme normálně. Pracovní neschopnost do tří měsíců se dá zvládnout. Kdyby to trvalo delší dobu, byl by to asi problém. Sice je lepší, když tady ten konkrétní radní je, ale stejně ty materiály musíme číst všechny,“ dodal Novotný, který věří, že se jeho kolega znovu zapojí do práce co nejrychleji.