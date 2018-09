Jihlavu před volbami trápí stále stejné problémy: kanály a zimní stadion

Za tři týdny budou politici na radnicích skládat účty. Voliči jim spočítají, jak v uplynulých čtyřech letech pracovali, a ukáže se, zda dokážou „prodat“ svoje úspěchy nebo zdůvodnit neúspěchy. Redakce MF DNES se zaměřila na pozitiva a negativa v jednotlivých okresních městech. Jako poslední přichází na řadu Jihlava.

1 Územní plán (+)

Klíčový dokument pro rozvoj města. Dlouhé roky se jej nedařilo jihlavskému zastupitelstvu schválit, vždy jeho přijetí něco zastavilo. I když ani tentokrát to nebylo bez problémů, územní plán nakonec prošel. Město tak teď má jasno, jak a kde se chce dále rozvíjet.

2 Kultura a zoo (+)

Jihlavě se podařilo schválit i další důležitý dokument – strategii pro sport a kulturu. Zároveň se v poslední letech daří ve městě velkým kulturním akcím, jako je třeba Vysočina Fest nebo mezinárodní festival dokumentů, na nichž se magistrát finančně podílí.

Městu se také podařilo opět zlepšit největší turistickou atrakci na Vysočině – zoologickou zahradu. V ní byl dokončen projekt Zoo pěti kontinentů.

3 Hromadná doprava (+,-)

Jihlavská MHD má za sebou plodné čtyři roky. Podařilo se zavést nové expresní autobusové linky, které bez zbytečného objíždění města směřují z velkých sídlišť do průmyslových zón. Zároveň se po dlouhých letech čekání na vhodnou dotaci podařilo natáhnout trolejové vedení po celé Vrchlického ulici. Díky tomu se mohly proměnit i trasy jednotlivých linek.

Je tu ale také znaménko minus: i když se toho v jihlavské MHD událo v posledních čtyřech letech hodně, pořád jsou zde věci, kterými připomíná spíše skanzen než moderního přepravce. Například na platby jízdného SMS zprávou nebo přímo platební kartou (a třeba i přes internet) musí cestující stále čekat.

4 Doprava a parkování (+,-)

O bezplatná parkovací stání centru města a jeho blízkém okolí je velký boj. A situace se navíc časem stále zhoršuje. „Do města přijíždějí tisíce lidí za prací z okolních měst a nemají kde parkovat. A radnice je v tomto ohledu velmi laxní,“ kritizuje přístup radnice Karolína Koubová, lídryně uskupení Forum Jihlava.

Řešením zmíněného problému by mělo být vybudování parkoviště P+R (Park and Ride, v překladu zaparkuj a jeď). Jeho systém spočívá v tom, že lidé, kteří přijedou do města, nechají auto na jeho okraji a do centra pak dojedou spoji městské hromadné dopravy.

Jedno takové parkoviště má vzniknout – společně s novou autobusovou zastávkou – u výpadovky na Pelhřimov. Stavba je ale momentálně „uspaná“ kvůli ekonomickým problémům stavební společnosti PSJ.

Další parkoviště však v dohledné době nevzniknou, městu totiž chybí potřebné pozemky.

„Pokud bude Jihlava mít záchytná parkoviště P+R, tak může radikálně sáhnout k zavádění zón (rezidentního parkování), rozšířit je. To ale musí jít ruku v ruce,“ podotkl před časem pro MF DNES lidovec Petr Piáček, člen dopravních komisí na radnici i krajském úřadě.

Ovšem ani rezidentní parkování není samospásné. Sice pojme vozidla lidí, kteří do Jihlavy přijíždějí jen pracovat, ale volná místa držitelům rezidentních karet stejně nezajistí. Už teď je v Jihlavě vydáno více rezidentních karet, než kolik je rezidentních parkovacích stání.

Co se naopak povedlo v oblasti dopravy zvládnout až nečekaně dobře? To je situace kolem rekonstrukce Brněnského mostu. Průjezd městem je výrazně plynulejší, než se před začátkem řady souvisejících dopravních omezení očekávalo.

5 Vodovody a kanály (-)

Záležitost, bez níž se rozvoj Jihlavy nepohne z místa. Pokud se chce Jihlava rozrůst na 70 tisíc obyvatel, jak řada lídrů před podzimními volbami slibuje, musí dotáhnout do jasného konce (ať už bude jakýkoliv) spor o vodohospodářskou infrastrukturu se Svazem vodovodů a kanalizací (SVAK). Dohadování trvá téměř šest let! I když již padlo několik rozsudků a úředních rozhodnutí, není po právní stránce stále dořešeno, komu majetek patří. A to velmi brzdí další rozvoj města.

„Jihlava nevyhnutelně potřebuje rekonstruovat stokové sítě nejen v historickém centru, ale skoro po celém svém území. Potřebujeme posílit vodovod – dnes už třeba na Borovince nebo směrem k Hybrálci je problém s tlakem vody. Čili Jihlavané by naším úspěchem v tomto sporu získali to, že se nestane, aby jim někdo znemožnil rekonstrukci či stavbu, která se týká vodohospodářské infrastruktury,“ pronesl náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

„Celé se to dá ukončit jen dohodou, žádný jiný způsob si nedovedu představit. Když se to bude dál řešit právní cestou, tak to bude ještě na roky. Má s tím problémy SVAK i Jihlava,“ volil by spíš cestu smíru komunista Ladislav Vejmělek.

6 Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu (-)

Nekonečný seriál nedošel k happy endu ani v končícím volebním období. Na radnici se totiž nenašel nikdo, kdo by dokázal získat politickou podporu pro jakoukoliv variantu opravy zimního stadionu, nebo případně pro výstavbu nové arény. A že už těch variant bylo.

Vše tak nakonec místo politiků možná vyřeší čas. Přichází totiž doba, kdy do chátrající areny bude potřeba investovat tak jako tak. A cestou postupných oprav se hala buď zmodernizuje ve větší míře, nebo se alespoň udrží v chodu pro další roky.

7 Podpora podnikání (+)

V Jihlavě je nízká nezaměstnanost, těsně nad hranicí tří procent. Město těží ze své polohy u dálnice a v centru Česka. Přicházejí noví investoři, v poslední době hlavně v oblasti logistiky. Průmyslové zóny se plní.