Stupeň 10. Aktivita klíšťat je nyní na maximu, onemocnění je ale méně

Aktuální prognózu vydal v pondělí Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

„Měsíc květen je v roční křivce přirozené aktivity klíšťat obecně nejvyšší. Teď pro klíšťata panují nejpříznivější podmínky,“ vysvětluje Tomáš Vráblík, biometeorolog Českého hydrometeorologického ústavu.

Nemoci přenášené klíšťaty Klíšťová encefalitida – klíšťový zánět mozkových blan; projevuje se vysokými teplotami, zvracením i poruchou hybnosti; může mít fatální následky Lymská borelióza – v časných stadiích bývá ohraničený zarudlý flek s bledým středem v místě přisátí klíštěte; bakterie borrelie nejčastěji útočí na klouby, může napadnout i nervový systém Ehrlichióza – bakterie útočí na bílé krvinky; mezi projevy nemoci patří změny na kůži, zvětšené uzliny, krvácení do kůže, zvracení, bolesti břicha; u pacientů s poruchou imunity může být nemoc smrtelná

Aktivitou klíštěte se míní podíl klíšťat, jež jsou připravena k napadení hostitele, na celkové populaci klíštěte v dané lokalitě. Kdo má doma kočku nebo psa, ten ví, že není problém přinést si z vycházky pět až deset klíšťat.

„Našemu kocourovi každý třetí den vyndávám dvě až tři, a pěkně napitá,“ říká Petra Soukupová z obce na Jihlavsku.

Ale i když je prognóza aktivity klíšťat vysoká, krajská hygienická stanice na Vysočině zatím nemá do konce dubna hlášen ani jeden výskyt klíšťové encefalitidy. „Výskyt onemocnění je dán stupněm promořenosti klíšťat, a ne jejich aktivitou. Může být celý souhrn faktorů zapříčiňujících, že je onemocnění méně,“ připomíná Vráblík.

Vedle nižší promořenosti může být důvodem i pozdější nástup sezony klíšťat. „Až do přelomu března a dubna byla zima se zbytky sněhu. Takže toto období, kdy jsou klíšťata jindy aktivní, odpadlo. Také od nakažení encefalitidou do prvních příznaků běží poměrně dlouhá inkubační doba. Pacient by se musel nakazit někdy v půlce dubna, aby se už onemocnění projevilo. A v neposlední řadě se mohou lidé proti klíšťatům lépe chránit,“ vypočítává Tomáš Vráblík.

Podle laboratoře Protean, která se zabývá infekčností klíšťat, byla na Vysočině v loňském roce největší promořenost klíšťat virem klíšťové encefalitidy na Havlíčkobrodsku. Klíšťat přenášejících boreliózu pak bylo nejvíce na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku.