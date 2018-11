Dvacet hlasů i úvodní kritika pro první jihlavskou primátorku Koubovou

Jakékoliv pochybení, kterého se začínající politička, jež poprvé předsedala jednání zastupitelů, v pátek dopustila, se totiž okamžitě stalo terčem kritiky ze strany opozice.

„Počítala jsem s tím, že to přijde. Dokonce jsem čekala, že to bude i horší. Vím, že tam z mé strany bylo občas nějaké zaškobrtnutí. Až budu více znát způsob, jak zasedání vést, bude to lepší,“ zhodnotila svoji premiéru v primátorském křesle třiatřicetiletá Koubová.

Ta byla do funkce zvolena při veřejné volbě dvaceti hlasy. Přesně tolik zastupitelů má nově utvořená koalice Fóra Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! (Piráti, TOP 09, Zelení) a KDU-ČSL.

Exnáměstka překvapil zmatek

První den ve funkci nové primátorce znepříjemnili zejména zastupitelé z hnutí ANO. To v říjnu v Jihlavě vyhrálo volby a v 37členném sboru má 10 reprezentantů, jelikož ale nedokázalo přesvědčit dostatek politických subjektů, aby s ním spolupracovaly, skončilo v opozici.

„Překvapil mě ten obrovský zmatek, který tu vládl. Řada těch bodů je sporných a napadnutelných. Musíme se podívat, zda lidé, kteří byli dnes zvolení, jsou zvolení podle zákona,“ nechal se slyšet lídr ANO a dnes už bývalý náměstek primátora Radek Popelka.

Exnáměstek narážel zejména na volbu Petra Ryšky (ODS). Ten bude zastávat funkci takzvaného pověřeného radního pro sport. Podle zástupců opozice však není jasné, co přesně bude dělat.

„Pan Ryška je určitě odborník. I funkce pověřeného zastupitele může ze zákona být. Ale ta funkce musí mít konkrétní obsah, který je dán nějakým usnesením. To usnesení musí mít písemnou formu, aby to bylo právně správně. Dnes to ale bylo jen ve stylu: vezmeme si mávátka a podpoříme koalici,“ formuloval svoji hlavní výtku Popelka.

Karolína Koubová Narodila se 10. února 1985 v Jihlavě.

Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU v Brně.

Pracovala jako produkční.

Je zakladatelkou jihlavského divadla DIOD.

V komunálních volbách poprvé kandidovala před čtyřmi lety za uskupení Fórum Jihlava. Od roku 2014 je jihlavskou zastupitelkou (do roku 2016 byla i radní) a předsedkyní kulturní komise. Do loňska šéfovala komisi projektu Zdravé město a Agendy 21.

Ve funkci jihlavského primátora nebyl nikdo mladší než ona. Je první ženou na tomto postu ve městě.

Ve volném čase se kromě rodiny věnuje divadelnímu souboru De Facto Mimo a akrobacii na šálách.

Je vdaná, má dvě děti. Do teď byla na rodičovské dovolené.

Podle názoru právničky magistrátu Věry Hromadové však volba, tak jak proběhla, byla v pořádku.

Další kritizovanou pozicí je pak funkce uvolněného (na plný úvazek – pozn. red.) zastupitele. Tu obsadil Martin Laštovička (KDU-ČSL). Na starosti bude mít městskou památkovou rezervaci. Podle Koubové se odměna pro uvolněného zastupitele vejde do 600 tisíc korun za rok. „To je jako roční dotace na divadlo DIOD,“ pronesl na adresu dvou zřízených funkcí odstupující primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Právě toto divadlo Koubová v minulosti vedla.

V ostatních bodech proběhla volba nového vedení města bez komplikací. Počet radních se podle dohody ztenčil z předchozích jedenácti na devět.

Primátorka Koubová má tři náměstky: Petra Laštovičku (ODS), Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!) a Jaromíra Kalinu (KDU-ČSL). Kromě nich pak bude mít rada ještě jednoho uvolněného člena – a tím bude Daniel Škarka z Fóra.

Nová městská rada Jihlavy Fórum Jihlava: Karolína Koubová (primátorka), Daniel Škarka (uvolněný radní), Libor Kuchyňa (radní) ODS: Petr Laštovička (náměstek primátorky), David Beke a Jaroslav Vymazal(radní) Žijeme Jihlavou!: Vít Zeman (náměstek primátorky), Silvie Čermáková (radní) KDU-ČSL: Jaromír Kalina (náměstek primátorky)

Radu pak na neuvolněných postech doplňují Libor Kuchyňa z Fóra, občanští demokraté David Beke a Jaroslav Vymazal a zástupkyně Žijeme Jihlavou! Silvie Čermáková.

Nově tak bude pro město kromě primátorky pracovat pět uvolněných politiků. V minulém volebním období mělo město čtyři náměstky, jedna z pozic byla neobsazená od letošního února po odchodu Jany Mayerové z ANO.

„Vedení města pro mě není soutěž, je to pro mě závazek a určité poslání. Rozhodně nechceme přinášet změny ze dne na den bez dobré znalosti toho, co je v pořádku a co je potřeba změnit,“ pronesla Koubová krátce po svém zvolení.

V historii je teprve třetí ženou, která stanula v čele Jihlavy. Tou první byla na přelomu 40. a 50. let minulého století předsedkyně tehdejšího národního výboru Helena Zimáková. Druhou pak na začátku 90. let Daniela Brodská.

„Je dobře, že má Jihlava primátorku. Je to vzkaz všem mladým ženám a studentkám,“ pronesl k volbě Marek Hovorka, zastupitel zvolený na kandidátce Fóra.

Na co při pátečním jednání nedošlo, byla volba členů dvou ze zákona povinných výborů – finančního a kontrolního. Strany své návrhy budou posílat v následujících dnech. Bývalo v minulosti zvykem, že posty předsedů zmíněných výborů obsazovali zástupci opozice. „Nemám problém s tím, aby tyto výbory vedla opozice. Musí to být ale odborník. Týká se to zejména finančního výboru, který je velice důležitým orgánem,“ uvedla Koubová.