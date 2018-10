S plánem na řadové domy architekt u úředníků uspěl, politici jej odmítli

Jihlavský architekt Pavel Večeřa začal během loňského roku připravovat projekt deseti řadových domů pro lokalitu, které dal jméno Zuběnka. Jde o pozemek s rozlohou zhruba čtyři tisíce metrů, který leží nedaleko Rantířovské ulice v Jihlavě. Udělal studii, projekt a má už i zájemce na většinu domů.

„Momentálně je osm z deseti domů zarezervovaných,“ tvrdí Večeřa.

Kvůli projektu musel absolvovat tradiční kolečko po úřadech a institucích. Vše úspěšně zvládl. K tomu, aby dostala celá záležitost zelenou, však bylo potřeba, aby město Jihlava přistoupilo na takzvanou plánovací smlouvu. Tou by se zavázalo, že až bude celá lokalita hotová, převezme si do své správy komunikace a sítě.

Takový úkon je zcela běžný. Jenže tady architekt narazil.

Jihlavští zastupitelé smlouvu neschválili o jeden hlas. A to i přesto, že projekt splnil všechny podmínky, které mu úředníci dali.

„Za deset let se nám nic podobného nestalo,“ kroutí hlavou Večeřa.

Všechno bylo správně, ale...

Hlavním iniciátorem toho, aby plánovací smlouvu město zamítlo, byl Radek Popelka (ANO), nynější náměstek primátora zodpovědný za oblast územního plánování. Podle jeho slov by lidé, kteří by v místě měli žít, nebyli šťastní.

„Technicky tam bylo asi všechno správně podle norem, ale moje srdce projektanta krvácelo, když jsem to viděl. Takhle by to vypadat nemělo,“ nechal se slyšet Popelka.

Architektům vytýkal například to, že v lokalitě chybí chodník nebo že je těžko dopravně obslužná. „Uliční čára těchto domů je dána na tři metry od kraje komunikace,“ dodal mimo jiné Popelka.

„Komunikace má šířku 5,5 metru. Splňuje, co má. A že tam není chodník? Ten není ani ve vedlejší ulici a policie uznala, že nemá smysl na něm tady trvat,“ odvrací výtky Večeřa.

Námitky však měl i Popelkův stranický kolega Dalibor Pituch. Například vyjádřil překvapení nad tím, že k projektu vydal souhlasné stanovisko odbor dopravy, který neměl problém s tím, převzít do své správy nově vybudovanou komunikaci v lokalitě Zuběnka.

„Divím se tomu. Jak budete odtud vyvážet sníh? Je to slepá ulice,“ pronesl Pituch.

V této lokalitě nazvané Zuběnka by chtěl architekt Pavel Večeřa postavit deset nových řadových domů. Povolení úředníků získal, jihlavští politici však byli nečekaně proti. Mapy poskytuje Freytag&Berndt, aplikaci PhoneMaps stáhnete zdarma pro iOS i Android.

„Vyvážení sněhu máme připraveno. Vyvážíme ho i z městské památkové rezervace, kde uličky taky nejsou nějak moc široké. Pokud by tedy město silnici převzalo, my s tím nebudeme mít problém,“ pronesl vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Otázku na vyvážení sněhu považuje architekt Večeřa za irelevantní. V projektu se totiž počítá s plochou, na níž se traktor s radlicí bez problémů otočí.

„Nevím, co mám odpovědět na otázku, kam se bude sníh odvážet? Prostě se odhrne a zůstane tam jako v jakýchkoliv jiných ulicích. Třeba na Horním Kosově,“ zmiňuje Večeřa lokalitu, kde je také řada rodinných domů.

Přístup zastupitelů z hnutí ANO zkritizoval například občanský demokrat a architekt David Beke.

„Myslím si, že není možné, aby někdo přišel v lednu na magistrát, dostal kladné stanovisko ke studii, připravil vše do mašliček, oběhal všechny úřady, splnil, co po něm každý chce. A teď, když to má hotové, tak aby se tady nějaký politik zvedl a řekl, takhle to nebude,“ prohlásil.

Přesto však za zamítnutí plánovací smlouvy nemohou pouze členové hnutí ANO. Souhlasné stanovisko k ní nedali ani příslušníci jiných politických stran.

Architekt Večeřa se však nevzdává a i přesto, že mu odmítnutí města zkomplikovalo situaci, chce v celém projektu pokračovat. Tomu politické vedení města může jen těžko zabránit.

„Ty domy tam klidně mohou vyrůst, my jenom nepřevezmeme infrastrukturu. Bude to uzavřená lokalita. My neříkáme, že tam nechceme stavět,“ potvrzuje i Popelka.

V budoucnu v lokalitě patrně vznikne sídliště

Nedaleko dotčené parcely, kde by mělo v budoucnu vyrůst deset řadových domů, vlastní pozemky také zastupitel za hnutí ANO Stanislav Neckář. V současné chvíli se však na nich stavět nedá, jsou vedeny jako zemědělská půda.

„Pozemky pana Neckáře v tom nehrály žádnou roli. Prostě tak, jak to projektant navrhl, se město rozvíjet nedá,“ říká Popelka.

V současné době však Jihlava nechává celou lokalitu prověřit, aby se zde dalo v budoucnosti stavět.

„Vzniká tam nákupní centrum Aventin. A s investorem se rýsuje dohoda, že by tam zafinancoval komunikaci, je nakloněn tomu, že by tam pomohl přivést MHD. A když už se to tam takhle rozvíjí, tak proč tam nepostavit kolem toho sídliště,“ uvedl Popelka.