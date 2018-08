Nepil jste? ANO zvažuje zavést před hlasováním zastupitelstva testy

Zastupitelé za hnutí ANO totiž zvažují změnu jednacího řádu. Chtějí do něj vložit pasáž, která by v úvodu zmíněné testy umožnila.

„Řada zastupitelů si totiž všimla, že někteří z kolegů nevypadali při některých zasedáních zcela střízlivě,“ vysvětluje radní Rostislav Habán, proč se touto myšlenkou začali zástupci hnutí ANO vůbec zaobírat. Konkrétní zastupitele, u nichž mělo být podezření na alkohol, však nezmínil.

Vše je podle Habána zatím na samém počátku a rozhodně nelze počítat s tím, že by se změna jednacího řádu uskutečnila ještě v tomto volebním období. Úprava by se však mohla zařadit do pravidel pro zasedání, která si schválí noví zastupitelé. Ti vzejdou z říjnových komunálních voleb.

I tak ale nápad členů ANO může narazit na řadu úskalí. Tou nejzávažnější jsou legislativní překážky. „Trochu jsem se na to vyptával a skutečně to není zrovna jednoduchá záležitost. Než bychom ke změně jednacího řádu sáhli, určitě bychom si nechali vypracovat právní stanovisko,“ ujišťuje Habán.

Moc dobře si uvědomuje, že přinutit zvolené zastupitele k tomu, aby se podrobili zkoušce na alkohol, je vlastně nemožné. Test totiž mohou odmítnout.

Stejně tak je prakticky nepostižitelná i situace, kdyby zastupitel podstoupil test na alkohol a jeho výsledek byl pozitivní.

„Ano, nic bychom s takovým člověkem nemohli udělat. Žádný přímý dopad by to nemělo. Každopádně by měl alespoň ostudu a měl by z ní vyvodit osobní zodpovědnost,“ dodává Habán.

Vykázání od primátora

Případné testy zastupitelů na alkohol jsou zatím stále ve fázi myšlenek. Zástupci ANO s nimi zatím neseznámili kolegy z ostatních stran a hnutí, které jsou na jihlavském magistrátu zastoupeny. Jejich první reakce na připravovanou novinku jsou však spíše opatrné až negativní.

„Osobně by mě nikdy nenapadlo, abych přišla do práce nebo na zasedání zastupitelstva pod vlivem alkoholu. Chápu myšlenky, že by se to v některých případech mohlo kontrolovat. Ovšem za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsem neměla pocit, že bychom tento nástroj potřebovali,“ pronesla Karolína Koubová z opozičního Fora Jihlava.

Podobný pohled sdílí i další „opozičník“, občanský demokrat David Beke. Také on vidí testy jako zbytečný krok. „Nepotřebujeme další papír a nařízení. Už nyní má předsedající možnost někoho, kdo se chová nepřístojně, vykázat z jednání. A situace, aby k tomu musel přistoupit, podle mého ještě nenastala,“ řekl.

Přesto však nápad na zavedení alkotestů není na magistrátu úplně nový. Tyto nápady už ve vedení města několikrát zazněly. Šlo však spíš o ojedinělé zmínky. „Občas jsme se o tom bavili. Vždy, když proskočily informace, že měl někdo pocit, že některý zastupitel nebyl úplně střízlivý. Ale nikdy to nebylo až tak vážné,“ potvrzuje primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Debaty vrcholných jihlavských politiků se však vždy zastavily na potížích, které už byly zmíněny. „Je otázkou, zda vůbec máme právo někoho zkoušce na alkohol podrobit,“ uvědomuje si Chloupek.

Ani podle něj však ještě nenastala mezi městskými zastupiteli taková situace, která by překročila únosnou míru.

Ve Vsetíně už testovali

Nápad na testování politiků, zda nejsou pod vlivem alkoholu, není čistě jihlavskou specialitou. Zhruba před třemi lety tento návrh projednávali zastupitelé obce Čížkovice na Litoměřicku. V následném hlasování ho však zamítli.

Ještě dál zašla situace ve Vsetíně v roce 2011. Tam si protestující občané dokonce sami vynutili (psali jsme zde), aby zastupitelé absolvovali nárazovou zkoušku na alkohol. Všichni prošli.