Někdejší stavební gigant PSJ je v problémech, čeká se na verdikt soudu

Začalo to nenápadně. Na Krajský soud v Brně se koncem srpna obrátil Ukrajinec Sergej Malhockyi ze Lvova s tím, že mu jihlavská stavební firma PSJ dluží 200 tisíc korun. „Na základě mé objednávky z 8. února mi měla dodat materiál na stavbu,“ popisoval.

Malhockyi zaplatil dopředu zálohu. Nedočkal se ale ani zboží, ani vrácení zálohy. „Ač jsem je opakovaně telefonicky urgoval,“ zmínil v podkladech pro soud.

Na první pohled se zdá, že pro stavební gigant, jakým je PSJ, je 200 tisíc korun jako nic. Jenže od té doby naskakují v databázi insolvenčního rejstříku další přihlášené pohledávky. Zpravidla jde o desítky či stovky tisíc korun, ale hlásí se i velcí věřitelé.

Například NG Finance investiční fond poskytl letos na jaře společnosti PSJ krátkodobý úvěr v souhrnné výši 80 milionů korun. „Dlužník načerpal celou částku, jistinu úvěru a jeho příslušenství do dnešního dne neuhradil,“ sdělili zástupci fondu krajskému soudu, když přihlašovali pohledávku. To se stalo 21. září.

K 80 milionům navíc naskočil i úrok z prodlení ve výši přesahující 2,8 milionu korun. „Vystupujeme nyní v pozici věřitele. Nefinancujeme tedy restrukturalizaci skupiny PSJ,“ uvedl Tomáš Raška, majitel koncernu Natland Group, do nějž investiční fond patří.

Miliony zpět chce i banka

Více než 23 milionů požaduje splatit společnost Zapa Beton. Mezi věřiteli je také Raiffeisenbank, která si nárokuje přes 85 milionů korun.

PSJ je ve složité situaci. Navíc aktuálně je proces insolvence zablokovaný – čeká se na verdikt Vrchního soudu v Olomouci.

„Ten by měl rozhodnout, zda se současné insolvenční řízení zastaví. Pak může začít nové – logicky by mělo jít o návrh PSJ jako dlužníka. Návrh by pak vycházel z reality v danou chvíli,“ vysvětluje mluvčí jihlavské stavební společnosti Miroslav Fuks.

Možných scénářů je více, včetně toho pesimistického. „Nemůžeme vyloučit, že firma PSJ bude průtahy dosavadní insolvence, na jejichž začátku stála pochybná ‚ukrajinská pohledávka‘, vyčerpaná natolik, že bude přicházet v úvahu i konkurz,“ připustil Fuks možnost takzvaného úpadkového řízení, kdy by byl zpeněžován majetek PSJ a výtěžek by se rozděloval mezi věřitele.

Více než polovina zaměstnanců odešla

Společnost PSJ zaznamenala v posledních týdnech vlnu odchodů zaměstnanců. Zatímco na začátku srpna jich měla 268, nyní počet klesl pod 120 lidí. Někteří lidé odešli pracovat do jiných společností v rámci stavebního holdingu. PSJ je jednou z jeho součástí. Jiní zaměstnanci zase věří, že díky restrukturalizaci firma složitou situaci zvládne.

I tento vývoj ukazuje, jak se společnost PSJ vyčerpává zablokovanou insolvencí a jak velký problém je to i pro zaměstnance. „Chybí jim práce a docházejí peníze na to, aby firma standardně jela. To se zákonitě promítá i do vztahů se zaměstnanci. Nemáme jim aktuálně možnost slíbit nic jiného, než že jim pomůžeme v kontaktu s úřadem práce,“ konstatoval mluvčí.

Trable nastaly také u Rezidence Vrchlického

PSJ třeba měla postavit v Jihlavě první záchytné P+R parkoviště vedle hřbitova. Práce stojí, přitom o letošních Dušičkách tam už měli řidiči odstavovat svá auta.

Město coby investor si nejprve ve spolupráci s projektantem zjistí, co přesně bylo uděláno a jaké práce jsou ještě potřeba k dokončení díla. „Pak vypíšeme výběrové řízení na dodavatele zbytku stavebních prací,“ řekl náměstek primátora Vratislav Výborný.

PSJ také mělo budovat nové bytové domy ve Vrchlického ulici – tam, kde ještě loni stávala Štefánikova kasárna. Investorem projektu je společnost Rezidence Vrchlického. Ani této firmě z holdingu PSJ se přitom nevyhnuly špatné zprávy.

Podle údajů v obchodním rejstříku byla na začátku října nařízena exekuce na veškeré majetkové podíly, jež zatím patří společnosti PSJ Investors CZ. Obchodní podíly půjdou podle vyjádření soudní exekutorky Evy Jablonské do dražby.

„Věc je v řešení ve spolupráci s právními poradci a v tuto chvíli ji nebudeme nijak komentovat,“ pronesl k tomuto tématu Fuks.

Také podle něj probíhají jednání s novými dodavateli, aby pokračovala výstavba bytovek. „Zároveň se finalizuje podoba financování díla a způsob realizace projektu tak, aby byl úspěšně naplněn,“ dodal.

Složitá je situace také kolem projektu mrakodrapu V Tower v Praze. PSJ se v tomto případě snaží vyjednávat s investorem. Detaily zatím nekomentuje.

Firma PSJ se dostala do insolvence kvůli několika velkým nepovedeným projektům v Rusku a v Praze. Letos v létě informovala, že její dluhy přesahují 1,76 miliardy korun.

Dalším problémem je to, že řada firem jí neplatí včas. Pohledávky PSJ jsou rovněž obří – zhruba 1,75 miliardy korun.