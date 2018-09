Jihlava může mít sto tisíc obyvatel, je přesvědčen lídr KDU-ČSL Kalina

Jaký je váš volební cíl?

V posledních volbách jsme získali čtyři zastupitelské mandáty, takže bych chtěl minimálně tento výsledek zopakovat. Máme na to posunout se o něco výš. Těší mě, že se nám povedlo, co jiným ne: že jsme v první desítce kandidátů udělali radikální změnu, dali jsme příležitost novým lidem, kteří jsou činní v různých komisích, ale dnes se dostali do první desítky.

Na předvolebním plakátu jste zvali na povídání a zpívání o vodě. To v případě Jihlavy, poznamenané dlouholetým sporem se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a soudy o vodu a kanály, jistě není jenom symbolika.

Samozřejmě že ne, jde o vydání vodohospodářského majetku města Jihlavy v hodnotě půldruhé miliardy korun. A o to, že dnes už narostly další nevyřízené částky, které s tím souvisí, skoro na půl miliardy korun. Ty jsou právoplatně zažalované a mě udivuje přesvědčení starostů členských obcí Svazu vodovodů a kanalizací, že v tomto případě nedojde k naplnění jeho stanov. A tím k naplnění spravedlnosti. Ta spravedlnost je podle mě jednoznačná. My jsme se jako město stali dobrovolným členem svazku, podle stanov jsme z něj vystoupili a do měsíce jsme měli být vypořádáni.



Ale to se nestalo dodnes, i když od vystoupení Jihlavy ze svazku uplynulo bezmála šest let.

Kromě toho, že nám nebyl vydán zmíněný majetek a že soudy už rozhodly o úměrné části nájemného, že vystoupivším obcím patří, pouze se bude jednat o jeho výši, tak nadále pokračuje tato nesmyslná válka. Dnes už prokazatelně členské obce svazku mají čistou škodu ve výši 30 milionů korun a nikdo to neřeší. Ale nejsme jediní, kdo v tuto chvíli v České republice bojují o vodu. Také Starostové a nezávislí i ANO ve svých výkopech kampaní pro komunální volby mají téma vody a provozování vodohospodářského majetku obcemi. A to i v této době, kdy jsou sucha a ukazuje se, jakou strategickou surovinou voda je. I hlavní město Praha a další obce bojují o to, aby provozovaly a vlastnily vodohospodářskou infrastrukturu. Jihlavu čeká v příštích deseti letech investice do rekonstrukce a obnovy této infrastruktury, protože máme schváleny další rozvojové oblasti města. To je spojeno s tím, že budeme mít dostatečný zdroj a kapacitu naší vodohospodářské infrastruktury. To zahrnuje vybudování vodojemu Bukovno či severozápadní a severovýchodní větve vodovodu.

Jaromír Kalina Stávající náměstek primátora se narodil 13. prosince 1965 v Jihlavě. Je ženatý, má čtyři děti.

Je absolventem fakulty chemické technologie, obor kovy a speciální anorganické materiály na VŠCHT Praha.

Pracoval mj. jako technolog ve sklárnách. Od roku 2006 do roku 2014 byl sládkem a výrobním ředitelem Pivovaru Jihlava.

Náměstkem jihlavského primátora pro oblast investic a IT je od listopadu 2014. Od roku 2016 je zastupitelem Kraje Vysočina.

Jeho hobby je rodina a hudba.

Jinak se město nemůže rozvíjet?

Je to klíčové, aby se mohlo vůbec pracovat na variantě rozvoje města na jeho jižní straně, která už je schválená z minulého zastupitelstva. Jde tam o částky, které díky našemu vodohospodářskému majetku můžeme během těch deseti let získat z prostého jeho provozování. Nebo tyto akce realizovány nebudou a v tom případě má Jihlava obrovský problém. Kde je kolegialita, když má starosta ve své obci prospěch z peněz, které dostává z provozování majetku Jihlavy, který Jihlavě nevydal? A který v tom Jihlavě, když ta chce něco postavit za své peníze, brání? To je vodojem Bukovno a dalších asi sedmnáct akcí, jako jsou investice v Seifertově či Telečské ulici. Je to velký problém. Ale pokud není na druhé straně vůle, tak doufám, že rozhodnou soudy.

Když se vrátíme na začátek, byl dobrý krok zahájit tento spor vystoupením Jihlavy ze svazku?

Já u vystoupení nebyl, ale už jako ředitel pivovaru jsem se o tuto problematiku zajímal, protože mi není lhostejná cena vodného a stočného. A šel bych do toho znovu. Zkušenosti, které máme a o které jsme nestáli, jsou však poučné. Razíme cestu ostatním, protože nejsme jediní, kdo tento proces absolvují. Ale co se týče absurdity tohoto procesu, v tom určitě drží Jihlava primát.

Co jako občan Jihlavy ztrácím, nebo získám tímto sporem?

Nechápu, jak to může být někomu nejasné. Jihlava byla členem svazku, kde bylo asi 37 obcí. Jsme zde koncentrovaná aglomerace, takže pokud budeme provozovat svůj majetek a vybírat vodné a stočné, tak budeme moci pokračovat v rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Jihlava vystoupila ze svazku v roce 2008, pak pozastavila vystoupení, protože mohla dosáhnout na dotaci, která ale nebyla realizována. To měla být rekonstrukce páteřních kanalizací a částečně i vodovodů za půl miliardy korun. Toto bylo zmařeno, proto Jihlava k 1. lednu 2013 za svazku definitivně vystoupila.

Rozhovory s lídry Předvolební seriál Rozhovorem s Jaromírem Kalinou (KDU-ČSL) pokračuje seriál MF DNES a iDNES.cz, který představuje hlavní strany a hnutí, jež budou v říjnových volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských parlamentních voleb. Příští díl se zaměří na ČSSD a jejího lídra Vratislava Výborného.

Ale přesto od té doby do vodohospodářských staveb investovala...

Ano, celkem do devíti staveb. Ale to je jenom část, protože vodovody a kanalizace, jako to bylo třeba v Telečské ulici, jsou staré sedmdesát i sto let. Nacházíme v zemi stará dřevěná potrubí, olověné přípojky. Jihlava nevyhnutelně potřebuje rekonstruovat stokové sítě nejen v historickém centru, ale skoro po celém svém území. Potřebujeme posílit vodovod – dnes už třeba na Borovince nebo směrem k Hybrálci je problém s tlakem vody. Čili Jihlaváci by naším úspěchem v tomto sporu získali to, že se nestane, aby jim někdo znemožnil rekonstrukci či stavbu, která se týká vodohospodářské infrastruktury. A to, že budou mít vodné a stočné na úrovni a že se bude investovat do toho, na co město čeká.

Před minulými komunálními volbami jste se striktně vymezoval vůči hnutí ANO, ale nyní už se s lidmi z tohoto hnutí dva roky podílíte na vedení města. Co se změnilo?

Já se tehdy vyjadřoval především k předsedovi ANO Andreji Babišovi, protože si myslím, že ten člověk patří do komunistického establishmentu. Na svém názoru na něj jsem nic nezměnil. Původně jsme také v Jihlavě vytvořili koalici bez ANO. Ale v polovině našeho mandátu došlo k nahrazení ODS a Fóra Jihlava tímto hnutím, které ve městě minulé komunální volby vyhrálo. A není vůbec špatné, aby občané Jihlavy viděli tyto představitele v přímé akci a sami si udělali obrázek.

S kým si teď neumíte spolupráci představit?

Nebudeme spolupracovat s komunisty a s extrémními stranami, konkrétně s SPD Tomio Okamury.

Když se vrátíme k plánům – na co byste se osobně rád zaměřil v rozvoji města?

Nyní nás čeká posouzení architektonické soutěže na revitalizaci náměstí, což je program na příští období. Přišlo do ní více než deset návrhů. Navíc se nám podařilo dotáhnout koupi areálu Modety, kde už více než rok funguje tým, který dospěl asi ke čtyřem variantám využití. Teď se zvažují jejich ekonomické aspekty. To bude důležité pro využití zoo a její návštěvnosti například v zimním období a obecně v době, kdy je zájem o ni nižší.

Jakým dalším plánům se chcete věnovat?

Od Českých drah na Pávově a v Bedřichově jsme koupili více než sto tisíc metrů čtverečních pozemků za skvělou cenu. Nyní jsme už totiž vyčerpali nám dostupné zasíťované pozemky pro investory v průmyslu. To se nyní podařilo asi po osmi letech dokončit. Měli bychom tam řešit i nákladní dopravu ke Kronospanu, jednáme se soukromým subjektem, který chce za Tchibem vybudovat truckcentrum. A zároveň by zde mohl mít záchytné parkoviště i Kronospan, čímž by se podařilo odlehčit od kamionové dopravy. Dalším problémem je, že se velké firmy v průmyslové zóně rozhodly, že pro ně bude pracovat větší množství zahraničních pracovníků, což bude pro Jihlavu zátěž. Jejich život ve městě budeme muset společně zvládnout.

Měla by se Jihlava nějak významně dál rozrůstat?

Jsme hodnoceni jako město se skvělými parametry pro život, ale i jako město s jednou z nejmenších hustot osídlení. Máme množství komunikací a další infrastruktury, veřejného osvětlení, MHD. Cílem určitě je zahušťovat Jihlavu, nikoli podporovat rozvoj satelitů. V Jihlavě má trvalý pobyt 50 tisíc lidí, ale reálně jich tu žije a pracuje až 75 tisíc, takže město má schopnost absorpce až sto tisíc lidí. Čeká nás rozvoj oblasti Jih, staví se na Pelhřimovské, v místě Štefánikových kasáren, na Hybrálecké, u Borovinky. Potenciál zde je, ale ruku v ruce s tím jde vodohospodářská infrastruktura a dostatek pracovních příležitostí. Na to musíme myslet už teď.