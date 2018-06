Hodinový prudký „deštíček“. A pivnice Starka musela kvůli povodni zavřít

A jestli budou takové velké deště a hromobití i dál, tak to bude skoro pokaždé,“ říká smířlivě Krajíček. „Přitom naposledy jsme tady povodeň měli v roce 2007.“

Ani v neděli po obědě, kdy oblíbená hospůdka v poledne otevírala, nic nenasvědčovalo tomu, že by měla mít s vodou nějaké problémy. Jenže kolem třetí hodiny odpoledne se spustila průtrž. „Přišel hodinový prudký deštíček, padaly i kroupy. Byly jich tady dva centimetry, křižovali jsme se, aby nám to neprorazilo pergolu,“ líčí Krajíček. „Kanály přestaly fungovat. Bylo takové množství vody, že to kanály nebraly a naopak to z nich teklo metr do výšky.“

Prudkou bouřku se ve Starce rozhodli přečkat také kolemjedoucí cyklisté. „Bylo jich tady přes třicet. Kola nechali venku, všechno bylo pod vodou,“ popisuje Krajíček. „My jsme mezi tím vyháněli vodu, přijeli hasiči.“

Hospoda tak musela přerušit provoz. „Sotva jsme otevřeli, tak jsme zase zavřeli. Zatopená byla nejen hospoda, ale i okolí. Obě hřiště, i dětské v zahrádce. Všechno bylo pod vodu.“

Voda se sice prohnala sklepem, kotelnou, záchodem, šatnou i kuchyní, výraznější škodu však nezanechala. „Sice je tu samá voda, samé bláto, ale až to opadne, umyje se to a uklidí, tak větší škoda nezůstane. Snad jen pár lahví, které pak popadaly do vody a vylily se,“ prozrazuje Krajíček. „Nepříjemné bylo jen to, že jsme museli zavřít. Měli jsme takový odpolední taneček.“

Nepříjemné počasí přidělalo práci i krajským hasičům. „V souvislosti s ním jsme vyjížděli k více než pěti desítkám událostí,“ upřesňuje mluvčí Petra Musilová. „Nejčastěji jsme čistili ucpané kanalizace a odčerpávali vodu ze zatopených objektů. V několika případech jsme odstraňovali i stromy, které padly na místní komunikace a bránily plynulému provozu.“

Nejvíce případů profesionální hasiči registrovali na Jihlavsku, včetně samotného krajského města. „Naštěstí žádná z nich nebyla s nějakým zraněním nebo umrtím,“ oddechla si Musilová. „Bouřky nás zaměstnávají. Zatímco průměrných denních událostí je okolo pětadvaceti, nyní se pohybujeme na trojnásobku zásahové činnosti.“