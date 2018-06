Úkol pro nové vedení Pelhřimova: Nastal čas cyklotras, lidé je chtějí

Ta dvě města dělí zhruba 30 kilometrů. Kdybyste však s jejich obyvateli zavedli řeč na cyklodopravu, získáte dojem, jako by je dělily spíš světelné roky. Zatímco v Jihlavě, kde je síť tras pro jízdní kola relativně hustá, budí cyklostezky rozporuplné reakce, v Pelhřimově se za ně naopak mohutně bojuje.

Rozdíl je dobře patrný i na sociálních sítích. Na stránkách věnovaných životu v Jihlavě například stačí zcela nevinná zmínka o tom, že tamní Vysoká škola polytechnická chystá stavbu nové posluchárny.

Reakce pod zprávou jsou výmluvné: „A povede k ní cyklostezka?“ „Ne, skrze ni, aby se mohli cyklisté i něco přiučit.“

Třetí nejpalčivější problém

Cyklostezek prostě mají někteří lidé v krajském městě plné zuby.

Když ovšem zabrouzdáte do skupiny věnované Pelhřimovu, tak vám padne do očí anketa, v níž lidé hlasují o největších problémech města.

Chybějící bezpečný cykloprostor pro relaxaci i běžnou dopravu vnímají hlasující jako třetí nejpalčivější problém. Více lidi ve městě trápí chybějící venkovní koupání a nedostatek volných pozemků a míst pro bydlení.

„Chybí mi cyklostezka do Rynárce. Hodně lidí jezdí z Rynárce do Pelhřimova do práce i za zábavou. Bylo by fajn nebýt vázaný na nedostatek autobusových spojů a vzít si jen kolo a vyrazit. Jde o to, že tato silnice směrem na Pelhřimov je velmi frekventovaná. Nehledě na to, že by i člověk s dětmi rád jel na kole třeba do bazénu,“ vyjádřila se v diskusi Marie Kučerová.

„V Pelhřimově jezdím na kole a není kudy bezpečně projet. Chybí mi páteřní cyklostezky po městě,“ přidal svůj pohled na věc i David Švec.

Osobně by jako ideální situaci viděl, kdyby koridory pro cyklisty spojily pelhřimovská sídliště se školami, sportovišti a průmyslovou zónou.

Švec patří do skupiny lidí, která vyvolala jednání s radnicí o tom, aby se řídká síť cyklostezek ve městě zahustila. A události posledních měsíců jim dávají naději, že se situace zlepší.

„Vnímám to taky tak, že cyklostezky městu chybí. V minulosti se ale upřednostnily jiné investice do sportovišť. Ať už to byly kabiny na zimáku, multifunkční hřiště, nebo kurty pro volejbal. A myslím, že teď už přišel čas na to, aby se zrealizovaly i cyklotrasy,“ pronesl místostarosta města Ladislav Med.

Podle jeho slov se připravují projekty, aby se mohly navrhnout do rozpočtu na příští rok. Konkrétně se jedná o cyklostezce z Pelhřimova do Rynárce nebo o propojení sídliště s průmyslovou zónou.

Studie jednotlivých tras chce radnice během prázdnin nebo nejdéle těsně po jejich skončení představit veřejnosti, aby se k nim vyjádřila. Teprve pak by se mělo začít pracovat na projektování.

„Uvidíme, jak to půjde a co nám dovolí rozpočet a případné dotace. Každopádně do toho zřejmě ale promluví už nové vedení radnice,“ připomněl Med blížící se komunální volby.