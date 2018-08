Dunění, jako byste měli pod okny bytu kombajn. Fabriky nedají lidem spát

Hlavní ekolog Kronospanu: Hlukové limity kontrolujeme Jednou z firem, kterou lidé podezřívají ze zvýšené hlučnosti, je dřevozpracující podnik Kronospan CR. Společnost vyrábějící dřevotřískové desky patří mezi jednu ze šesti firem, na něž se zaměří i šetření hygieniků. Hlavní ekolog společnosti Rostislav Habán (na snímku) však zvýšený zdroj hluku ve firmě neobjevil. Lidé si letos v létě stěžují na zvýšený hluk vycházející v nočních hodinách z průmyslové zóny, což potvrdilo i měření Krajské hygienické stanice. Laická obvinění padají především na firmu Kronospan. Obdrželi jste nějaké stížnosti v této souvislosti?

Společnost Kronospan obdržela jednu stížnost na zvýšenou hlučnost ve večerních hodinách, kterou v současnosti prověřujeme. Dosud jsme však nezjistili žádný důvod, proč by hlučnost měla být zvýšená. Z výroby mám rovněž potvrzeno, že v poslední době nebyla provedena ani žádná změna technologie, která by k tomu zavdala příčinu. Stěžovateli jsme odpověděli v tom smyslu, že hned, jak opět zaznamená tuto hlučnost, může mě kdykoli kontaktovat. Já na místo ihned vyjedu a prošetřím to. Samozřejmě jsme v průmyslové zóně a zdrojů hluku tu je více. Naše společnost má stanovené hlukové limity, které jsou pravidelně kontrolovány. Aktuálně nevím o žádné zprávě, která by hovořila o překročení těchto limitů. Obyvatelé Jihlavy, kteří bydlí poblíž, i někteří experti tvrdí, že hlučnost může vycházet v noci z provozních hal, když se otevřou vrata a větrá se. To jste vyloučili?

Těžko se hledá zdroj hluku, když provoz jede ve stejném režimu ve dne i v noci a stížnost se týká hluku v noci. V halách jsou zdroje hluku a vrata do hal slouží jako protihluková opatření. Při běžném provozu by měla být zavřená. Samozřejmě, provozní podmínky si mohou vyžádat jejich dočasné otevření. Jak jsem zmínil, žádný zdroj zvýšeného hluku jsme zatím nenašli, ovšem pokud by tomu tak bylo, je v našem zájmu to řešit. Kritici také tvrdí, že firma má či měla některé stroje venku. I to můžete popřít?

Naše technologie není přemístitelná. Není to technicky možné. Jediné mobilní zařízení, které v areálu využíváme, je mobilní drtič, který převážně pracuje na externích skladech. Tento mobilní drtič je však provozován v našem areálu pouze ve dne. A jiný nepoužíváme.