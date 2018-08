Kdo bude řídit dopravní podnik v Jihlavě? Konkurz vypíšou až v září

Josef Vilím řídí jihlavský dopravní podnik už desítky let. V poslední době se však firma i on sám dostávají pod stále větší tlak. Proto vedení města, které je jediným akcionářem dopravní společnosti, rozhodlo: „Přijmeme nového člověka do funkce ředitele.“

Tu v současné době zastává právě Josef Vilím, který má k ruce dva náměstky. Zároveň je ale Vilím i předsedou představenstva. A tento souběh funkcí se vedení města přestal zamlouvat.

„Tu práci, která tam je, nemohou pouze tři lidé zvládnout,“ vysvětlil pohled města náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný.

Jihlava proto na jaře změnila stanovy společnosti. Od té doby se však nic neděje. Nově zamýšlené místo jakéhosi výkonného ředitele dopravního podniku ještě nebylo ani zřízeno.

„V současné chvíli to vypadá, že tuto otázku bude řešit představenstvo podniku až v září. Nejsem z toho příliš nadšený, ale prostě se tak rozhodli,“ pronesl Výborný.

„Jde o důležitý dokument, kde musí být vše řádně vypracované. Proto se představenstvo, které výběrové řízení organizuje, dohodlo, že podmínky tohoto řízení schválí ve druhé polovině září,“ uvedl současný ředitel Josef Vilím.

On sám se podle svých slov už do konkurzu hlásit nehodlá. A zda i nadále bude zastávat pozici předsedy představenstva, nechtěl příliš komentovat. „To je věcí majitele, k tomu se nemůžu nijak vyjádřit,“ řekl Vilím.

Pro funkci je potřeba drážní „atestace“ - kvůli trolejbusům

Kamenem úrazu při obsazování nové funkce výkonného ředitele však může být i jedna zákonná podmínka: zmiňovanou pozici totiž může zastávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování drážní dopravy.

Jihlavský dopravní podnik totiž provozuje trolejbusové linky a na trolejbusy se z hlediska zákona nahlíží jako na drážní vozidla. „Je to něco jako je atestace pro doktora,“ přibližuje Vratislav Výborný smysl zmíněného oprávnění.

„A tuto podmínku momentálně zabezpečuje pan Vilím,“ doplnil.

Náměstek primátora netuší, kolik lidí ve městě a přilehlém regionu je schopných legislativně danou podmínku splnit. „Je fakt, že v kraji jsme jediní, kdo provozuje trolejbusovou dopravu,“ konstatoval.

Zároveň však doufá, že nebude až příliš složité člověka s nutným oprávněním sehnat. „Nepředpokládám, že by bylo nebetyčně těžké atestaci získat,“ říká Výborný.

Žadatel o oprávnění však musí podle drážního zákona prokázat svoji odbornou způsobilost dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření. Zároveň musí mít za sebou alespoň tři roky praxe v řídicí činnosti v provozování drah.

Na druhou stranu, uchazeči může stačit i jen středoškolské vzdělání v již zmíněných směrech. V tom případě však už potřebuje pětiletou praxi v řídicí funkci.

„Myslím si, že toto není problém. Zákon prostě předpokládá určité vzdělání a provedení zkoušek. Dříve se tomu říkalo praxe,“ pronesl Vilím k zákonnému požadavku.