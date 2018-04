Chřipka odkryla potíže jihlavské MHD, odborář kritizuje i toaletní papír

Když začátkem března nevyjely kvůli nedostatku řidičů dva spoje jihlavské MHD, zdálo se to zpočátku jako nepříjemnost spojená se zrovna řádící chřipkovou epidemií. Jenže celá záležitost má dohru.

O situaci v jihlavském dopravním podniku se totiž začalo zajímat vedení města. To požádalo jednoho z řidičů a předsedu odborové organizace Marka Řezáče, aby sepsal, jak on vidí situaci ve firmě.

A Řezáč vzal svou práci z gruntu. V dokumentu poukázal na řadu věcí, které nejsou podle něj v pořádku. Zmínil špatný technický stav trolejbusů, nedostatečný počet řidičů, nízké platy, ale třeba i nevyhovující sociální zařízení nebo fakt, že šoféři dostávají pouze jednu roli toaletního papíru na měsíc.

„A najednou se začaly některé věci měnit. Upozorňoval jsem třeba na to, že nám nejdou vysílačky ve vozech a musíme používat vlastní telefony. A teď se vysílačky zkoušely, kde jdou, kde ne, jestli je něco neruší,“ je rád Řezáč.

„Kritizuje úplně všechno“

O poznání menší nadšení z jeho elaborátu však panuje ve vedení dopravního podniku. Jeho ředitel Josef Vilím se s velkou částí Řezáčových podnětů neztotožnil. „Najdou se tam náměty, které bychom mohli bez problémů zrealizovat. On tam ale kritizuje úplně všechno,“ okomentoval dokument Vilím.

Ze všeho nejvíc mu však vadí, že Řezáč se svými postřehy a výtkami nepřišel prvně za vedením společnosti a adresoval je rovnou městské radě. Podle ředitele Řezáč své výhrady s ním nijak neprojednával.

„Vedení s námi přestalo komunikovat. Jedinou příležitostí, kdy se vždycky dalo říct, co nás trápí, bylo kolektivní vyjednávání. Tam se objevil ředitel, náměstek pro dopravu a ekonom. Jenže letos nic takového neproběhlo,“ říká ke komunikaci ve společnosti sám řidič.

Teď budou mít obě strany několik příležitostí, jak si svá stanoviska objasnit. Tu první hned v pondělí odpoledne, kdy zasedá dozorčí rada společnosti. Na své jednání si pozvala jak Řezáče, tak ředitele Vilíma.

„Jsou tam některé věci, které jsou závažnějšího charakteru. Budeme chtít znát názory obou stran. Nechceme na základě jednoho dopisu od řidiče, i když je to předseda odborů, někoho lynčovat,“ pronesl předseda dozorčí rady Petr Piáček.

Porušují zákoník práce?

Jako věci závažnějšího charakteru označil to, že v dopravním podniku zřejmě řidiči pracují delší dobu, než povoluje zákoník práce. „Chápu, že v krizových situacích se k tomu může někdo uchýlit, ale obávám se, že je to častější než v krizových situacích,“ dodal Piáček.

Tomu navíc vadí i již zmíněná situace, kdy nevyjely dva trolejbusové spoje a cestující o tom nebyli dopředu informovaní. Podle Vilíma však šlo o výjimečnou událost.

„Jsem u podniku 36 let a tohle se stalo poprvé. Ano, je to špatně, že jsme to nezvládli, ale v tu chvíli to bylo pro veřejnost nejméně bolestivé řešení,“ tvrdí.

Situaci v podniku pak bude i přímo se zaměstnanci probírat náměstek primátora pro oblast dopravy Vratislav Výborný. „Jednotlivé podněty si probereme a budeme to pak řešit s vedením podniku,“ uvedl.

Město jakožto stoprocentní akcionář zároveň plánuje změnit organizační strukturu managementu společnosti. V budoucnu už by se pak nemělo stát, aby ředitelem i předsedou představenstva byla jediná osoba, jako je tomu nyní.