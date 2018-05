Přesunout nebo zrušit! Boj o autobusovou zastávku poblíž centra Jihlavy

Nepříjemný unikát: cestující koukají do bytů „Taková zastávka jinde po Jihlavě není. Nikde se čekající lidé na zastávce nedívají přímo do oken bytu jako u nás. Ano, zastávka U Hřbitova je třeba také u domu, ale tam jsou byty až v patře nahoře. To je o něčem jiném,“ upozorňuje obyvatel domu v Žižkově ulici 8 Bohuslav Haubert. „Zastávka by v ulici možná měla být, ale mít ji pod okny, tak je to takové... No, nevím,“ přemítala podotazu MF DNES Gabriela Habermannová ze stejného domu.

Podle ředitele dopravního podniku Josefa Vilíma je místo pro zastávku ve Fibichově ulici vybráno dobře – i s ohledem na přechod pro chodce se semafory, což je fajn pro děti ze ZŠ Seifertova. „Obecně to funguje tak, že jakákoli zastávka veřejné dopravy je lidmi, co bydlí v blízkosti, odmítána. Viz zastávka Na Růžku. Ta se rovněž posunovala až za křižovatku s Kollárovou ulicí, protože tam byl také problém s přilehlými nemovitostmi,“ připomněl Vilím.