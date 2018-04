Výtvory musí z chodeb pryč, zaveleli hasiči ve školkách. Jsou hořlavé

Vedení MŠ Mozaika, která je příspěvkovou organizací města a sdružuje 17 mateřských škol v Jihlavě, rozeslalo jednotlivým vedoucím školek dopis, na jehož základě musí učitelky z chodeb a schodišť, jež jsou součástí únikového východu, odstranit co nejdříve veškerý hořlavý materiál. To znamená i výzdobu s obrázky a výrobky dětí.

Nařízení mělo podle informací MF DNES přijít po kontrole inspektorů z Hasičského záchranného sboru, kteří zjistili nedostatky při dodržování norem protipožární ochrany.

„Kolegové zahájili v minulém týdnu kontroly v mateřských školách. Naším zájmem je, aby děti byly v takovýchto zařízeních z hlediska požární ochrany v naprostém bezpečí. S výsledky vás ale do ukončení řízení nemohu seznámit,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Institucím, jež protipožární normy nesplňují, obecně hrozí pokuty ve výši stovek tisíc korun.

Tudy se uniká při požáru

Kdo z rodičů přišel v pondělí ráno s dítětem do školky, často se nestačil divit. Jindy barevné a nápaditě vyzdobené chodby a zdi zely prázdnotou. Rodiče u vstupu do některých mateřských škol vítal informativní dopis s vysvětlením.

„Na základě bezpečnostního nařízení v oblasti požární ochrany vás chceme informovat, že již nebude možné vystavovat výrobky dětí na hlavní chodbě, schodišti a v prostorách u tříd. Z bezpečnostního hlediska se jedná o únikovou cestu pro případ požáru a naší povinností je tímto zajišťovat bezpečnost vašich dětí,“ informovala například mateřská škola v Riegrově ulici.

Dolů proto šly nástěnky, sítě, na něž učitelky přichycovaly obrázky, fotografie z různých společných akcí, ale i prostorové dekorace.

Pusté a prázdné jsou chodby například i ve školkách na sídlištích Březinova a Jarní.

„Bylo to tady předtím takové hezčí a útulnější. S dětmi jsme si vždy obrázky prohlížely. Chlubily se, co všechno udělaly. Tolik let to nikomu nevadilo, a teď je z toho problém,“ podivuje se jedna z matek, která ráno vedla syna do školky.

I další rodiče překvapily prázdné chodby. „Rozumím tomu nařízení, chápu ho, ale předtím byla školka zkrátka veselejší,“ říká například maminka Lenka Pospíšilová, která má děti ve školce Duběnka v Březinově ulici.

Problém se týká i divadélka

Ze dne na den muselo až do odvolání ukončit svou činnost také dětské karnevalové divadlo, které je v nájmu v prostorách mateřské školy v Jarní ulici. „Jaké jsou konkrétní důvody, vlastně nevím. Ve středu mi volala paní ředitelka z Mozaiky, že musím divadlo okamžitě zavřít kvůli hasičům,“ sdělila principálka divadélka Anna Doležalová.

Jihlavský magistrát, který je zřizovatelem mateřských školek, věděl o situaci jenom zprostředkovaně. Na pondělí si proto úřad domluvil schůzku se zástupci hasičského záchranného sboru, kde chtěli nastalou situaci probrat.

A výsledek? „Zavázali jsme se, že dokud řízení ještě probíhá, nebudeme se k tomu vyjadřovat. Jsme vázáni mlčenlivostí. Navíc nejsme účastníky řízení,“ odpověděl vedoucí odboru školství na jihlavském magistrátu Tomáš Koukal.

Nicméně potvrdil, že problém se týká dodržování protipožárních norem.

„Hasiči mají bezpečnostní předpisy, které se musí dodržovat. Hlavní únikové chodby by měly být prosty všech hořlavých materiálů. Pokud by, nedej bože, začalo hořet a nějaké dítě se zranilo, jsme za to odpovědní,“ upozornil Koukal.

MŠ Mozaika, která je účastníkem řízení, již podle něj přijala první opatření.

Nejsou cesty jako cesty

Ne všude jsou inspektoři tak přísní jako v Jihlavě. Například ve Žďáru nad Sázavou mohou obrázky dětí na chodbách školek viset bez problémů.

„Obrázky na stěnách nám letitý a zkušený ‚bezpečák‘ nezakázal. Naposledy jsme měli prověrku v únoru. Samozřejmě únikové cesty máme značené a udržujeme je průchodné, plníme směrnice. Ale že bychom museli sundávat obrázky, to ne. Záleží také na šířce chodby konkrétních školek, ale holé zdi mít nemusíme,“ řekla Iveta Klusáková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár, která sdružuje sedm odloučených pracovišť.

Důvod jiného přístupu může být podle mluvčí hasičů Petry Musilové v tom, že hasiči rozeznávají dva typy únikových cest. „Nechráněné únikové cesty se dimenzují s ohledem na počet osob, výšku místnosti a parametry objektu. Drtivá většina mateřských školek má právě tento typ únikových cest. Mohlo se ale stát, že školka prošla rekonstrukcí, například nadstavbou patra. Tím se změnily její parametry a úniková cesta se stala chráněnou. V tom případě mohou být v takovém prostoru jenom okna, dveře a madla zábradlí. Nic víc,“ vysvětlila.