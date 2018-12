Dvanáct návrhů náměstí. Tak by mohlo vypadat centrum Jihlavy

Náměstí je potřeba „objevit“. Ale co Prior? Promenáda mezi stromy, zahrádky restaurací a místa k sezení, dominantní mariánský sloup nezastíněný lipami a plášť obchodního domu Prior připomínající měšťanské domy z minulosti. To jsou na první pohled nejpatrnější rysy návrhu, který zvítězil v architektonické soutěži na revitalizaci Masarykova náměstí v Jihlavě. „Náměstí v Jihlavě má historií a tradicí daný silný a hodnotný koncept. Je zbytečné ho od základu měnit, je naopak nutné ho objevit, posílit a doplnit novou vrstvou, která ho přizpůsobí současným potřebám města a lidí, kteří jej obývají. To je princip našeho návrhu,“ uvedli ke své práci architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán z pražského MCA atelieru. Obchodní dům Prior by měl připomínat měšťanské domy z minulosti. Musí se však vyřešit otázka zásobování. Vizualizace: Magistrát města Jihlavy Jejich práci porota ocenila jako jednoznačně nejlepší ze všech, které se v soutěži sešly. „Z komentáře poroty k našemu návrhu vyplývá, že jeho základní cíle, myšlenky i nástroje pochopila a následující diskuse po vernisáži to zatím potvrdila,“ těší tým architektů. Ovšem jednu slabší stránku i podle hodnocení poroty studie má. Tou je zásobování obchodního domu na náměstí. Dnes se do něj zboží naváží dvěma rampami, které navedou auta do podzemí. Návrh pracuje s tím, že obě tyto rampy, které náměstí brutálně dělí, by se v budoucnu zasypaly a obchodní dům se zásoboval alternativní cestou. V ideálním případě by rampy nahradil výtah. Jenže majitel obchodního domu, kterým je společnost Le Cygne Sportif, se staví k tomuto nápadu zatím velmi opatrně. „Až někdo vymyslí jiný reálný způsob zásobování a někdo změnu zaplatí, tak se dá něco řešit. Do té doby jsou to jenom sny a utopie,“ citoval Český rozhlas Jana Hamáčka z firmy Le Cygne Sportif. Že se bez řešení Prioru pořádně nehne celková revitalizace náměstí, si uvědomuje i náměstek primátorky pro územní plánování Vít Zeman. „Pokud nebude kompletně rozebráno, co s Priorem, tak nemůžeme říct, že studie je připravená,“ prozradil Zeman. Podle jeho slov proto město pod vedením uvolněného zastupitele Martina Laštovičky připravuje schůzku s majitelem obchodního domu. „A to, co mi pan Laštovička předvedl, byla úžasná myšlenka pro nový styl komunikace. A může to být cesta, jak najít řešení, které dosud nikdo nenašel,“ pověděl Zeman s tím, že bližší informace zatím prozrazovat nechce.