Musí přijít někdo, kdo město umí rozvíjet, říká lídr hnutí Žijeme Jihlavou

Vysočinská MF DNES a iDNES.cz pokračuje v seriálu rozhovorů s adepty na příštího jihlavského primátora. Uskupení Žijeme Jihlavou povede do komunálních voleb v krajském městě Vít Zeman, který říká: „Krajské město nemůže vést učitel (poslední dva primátoři byli původní profesí učitelé, pozn. red.) nebo třeba lékař. Nic proti těmto profesím, naopak, já učitele a lékaře uznávám a respektuji, asi jako každý. Primátorem však musí být člověk, který městu rozumí, tedy profesionál.“

Do voleb jdete v trojkoalici TOP 09, Piráti a Zelení pod názvem Žijeme Jihlavou. Jak se dnes žije v Jihlavě?

Z globálního měřítka dobře. Máme dostupnou kulturu i sport, nějaké možnosti bydlení tu také jsou, je kde nakupovat, máme dobré školy. Takže když se člověk podívá s přivřenýma očima, musí opravdu říct, že se tady žije dobře. Jihlava je krásná, má obrovský potenciál. Ale, bohužel to, co je podstatné, ten potenciál se nerozvíjí... Člověk, který v Jihlavě žije, dnes a denně naráží na potíže, které by vůbec nemusely být.

Na jaké?

Třeba já každé ráno jezdím s dítětem do školy. V Jihlavě se budují obrovská záchytná parkoviště a já si říkám proč? Třeba u hřbitova by stačilo 40, 50 míst. Proč jich tam je 150 nebo 200? Proč není radši před každou školou 20 parkovacích míst pro maminky a tatínky? Mám zkrátka na mysli maličkosti, kdy si říkáte, proč o tom či onom někdo nepřemýšlí víc do hloubky? Proč neřešíme věci tak, aby se měl v té každodennosti člověk o trochu líp?

Vít Zeman Lídr koaličního uskupení Žijeme Jihlavou a předseda TOP 09 v krajském městě se narodil 16. srpna 1972.

Vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Po roce praxe ve svých pětadvaceti nastoupil na jihlavský magistrát, kde dělal deset let vedoucího útvaru hlavního architekta města, odboru rozvoje.

Z magistrátu odešel, protože nebyl spokojen s politikou, kterou razilo tehdejší vedení.

V soukromé sféře se živil jako manažer rozvojových projektů po celé republice. Nyní už čtvrtým rokem pracuje jako externí poradce územního rozvoje města Humpolce.

Rovněž studoval u známého fyzioterapeuta Pavla Koláře a stal se pohybovým specialistou. Jako lektor školil vysoké manažery. Je zakladatelem značky „lifesmile“ – centra zdravého pohybu.

Jeho koníčkem je sport, také rád čte, hlavně psychologickou literaturu. Mezi jeho oblíbené autory patří Viktor E. Frankl, Abraham Maslow či Philip Zimbardo.

Je praktikujícím křesťanem – evangelíkem, vede skupinu dětí a mužů: řeší pozici mužů a uplatnění mladých lidí ve společnosti.

Je ženatý, má syna.

A spojení TOP 09, Zelených a Pirátů by ten potenciál podle vás využilo. Jak dlouho jste tu spolupráci domlouvali a proč zrovna tyhle tři strany? Byla ve hře i jiná partaj?

Komunální politika je vždycky o lidech, nemá cenu si tu hrát na velká témata. Jestli chce někdo vyhrát volby s tím, že do Jihlavy nepustí migranty, tak je to alibismus. Komunální politika, to jsou lidé, známí lidé, kteří už něco dokázali. Zelení s Piráty spolupracovali před čtyřmi lety, my se Zelenými ve volbách před dvěma lety. Historii máme provázanou.

Nikoho čtvrtého jste tedy nehledali?

Tato trojkoalice skutečně dává naději, že se problémy, které město má, začnou řešit komplexně a tak, jak se řešit mají. Měli jsme na výběr. Buď populismus silných jmen, silných gest, silných prohlášení, nebo riskovat a zvolit profesionální přístup k tématům. Proto jsme neodsouhlasili některá skvělá jména na naší kandidátce. To bylo na jednu stranu velice bolestivé. Třeba Marek Hovorka. Rozhodli jsme se nakonec, že s ním do voleb nepůjdeme. Ačkoliv je to úžasný člověk, který má skvělý projekt filmového festivalu, ale bohužel ten jeho záběr je tak velký, že nemá čas řešit dílčí jihlavské problémy, které však lidi trápí. A my voličům opravdu chceme nabídnout práci pro jejich město.

Pochopí to volič a dozví se to vůbec?

Nám jde ale hlavně o profesionalitu. Bolavá záda nemůžete léčit tím, že je jen namasírujete. Musíte změnit postavení pánve, to je to gros. A pokud chcete vyřešit problémy Jihlavy, musíte je v první řadě správně identifikovat a diagnostikovat. Já řídím města už dvaadvacet let a v poslední době, když řeším, dejme tomu, problémy s výrobními závody, zjišťuji, že problém není v tom, zda bude mít Jihlava další průmyslovou zónu, nebo ne, ale je to o 20 tisících občanů Rumunska a Bulharska, kteří sem za prací přijdou. A je strašně důležité, aby tohle Jihlava uměla vyřešit. Je potřeba si uvědomit, že krok A způsobí krok B, ale pokud neumím vyřešit krok B, nemůžu povolit krok A. To je základ.

Takže s kým byste se po volbách nespojili, protože takhle uvažovat a pracovat podle vás neumí či nechce?

Politicky je to KSČM. Ale odborně se jedná především o ANO. Protože ANO je pro nás hnutím, které prostě odborníky postrádá, a to v celém spektru. Fórum by v Jihlavě zvládlo například kulturu, ale ANO nemá odborníka na nic. Tam těžko hledáte někoho, kdo by uměl řídit město. A nejslabším článkem je bohužel lídr.

A co ČSSD, která teď měla primátora?

Já to řeknu natvrdo. Pro mě je nepřijatelné, aby byl v čele města učitel, nebo lékař, to je jedno. Pochopitelně učitele a lékaře jako profese velice respektuji. Je potřeba vědět, že Jihlava má 600 úředníků. To nejsou špatní lidé, ale dělají tak, jak je jim umožněné dělat. Já jsem úředníkem byl, vím, o čem mluvím. Chtěl jsem dělat hrozně moc, ale nemohl jsem. Když řídíte firmu, která má 600 zaměstnanců, tak jim přece musíte říct, co mají dělat a proč to mají dělat. A pokud takovou firmu řídí učitel, který měl předtím dvacet žáků ve třídě, tak ten jim to neřekne. Polovina stran hlásá: budeme vyhazovat úředníky. Ale proč? My musíme úředníky vést. To přece není o tom, že někoho vyhodím.

Předvolební seriál Rozhovory s lídry Rozhovorem s Vítem Zemanem (Žijeme Jihlavou) pokračuje seriál, který představuje hlavní strany a hnutí, jež budou v říjnových volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských parlamentních voleb. Příští díl se zaměří na ODS a jejího lídra Petra Laštovičku.

Co Jihlavu nejvíc trápí? Většinou, když se mluví o problémech, je zmiňován zimní stadion, mrtvé centrum města, je tu také ten letitý spor ohledně vodovodů a kanalizací. Ale myslíte si, že obyvatele Jihlavy opravdu nejvíc trápí tohle? Spoustu lidí, které znám, třeba zimní stadion nezajímá vůbec, zato je štve řádění opilců po nocích, to, že policie obvykle není, kde by měla být, nebo že ve městě není jediný volný revmatolog, který by bral nové pacienty...

Téma kanalizace je problém, ale není to něco, co bych měl medializovat pro voliče. Pokud jsem na magistrátu, je to můj obrovský průšvih, je to průšvih vedení města, že jsme to nevyřešili. Ale to vůbec nemá vyjít před volbami ven jako téma. Volič, občan, musí přijít na úřad jako stavebník a říct, já se chci připojit na kanalizaci, a město musí říct ano, a ne čekat rok nebo ještě déle a nakonec ještě říct ne. To je veliký malér úředníků. To samé zimák. Já mám zimní stadion spojený s Duklou. Ale zase, tady nemůže dojít ke konfrontaci stran ohledně této otázky. Na to jsou přece odborníci, celé týmy expertů, které to musí vyřešit a pak přijít například s tím, že budeme mít novou multifunkční halu, protože jsme zjistili, že je zde velká poptávka po kongresech, což nám přinese peníze, přivede to sem zajímavé lidi, budou tu zajímavé koncerty. Tohle má vědět občan a volič, ale ne se dozvídat, jak se hádáme o tom, kde ten stadion bude, to je tak alibistické. Na tom si honí politický kredit strany už dvacet let. Já slibuju, že tím lidi nebudu zatěžovat. Prostě to vyřešíme, protože na to budeme mít odborníky, kteří tomu rozumí. Člověk pak jen přijde do nové haly, táta se synem budou mít kam chodit fandit a Dukla bude mít kde hrát. My vlastně už dlouhá léta problémem se stadionem Dukle Jihlava kazíme jméno.

Tak co je vlastně ta hlavní potíž?

Základem jsou lidé, životní prostředí a ekonomika. Vedení města se musí starat o to, aby se lidé, kteří tu bydlí, měli co nejlépe. A nejlépe se budou mít, když bude město bohaté. Město musí začít stavět, ale nemůžete nechat vše na developerech. Opravit a oživit náměstí musím, jistě, ale až kolem budou bydlet lidé. My z náměstí vidíme na pole. Tam musí být čtvrť, kde bydlí lidé. Protože ani nová dlažba, ani nová fasáda Prioru z toho města neudělá živé centrum. To z něj udělají jen lidé. A pokud kolem centra vybuduji město, pokud bude centrum plné lidí, tak se vyřeší i vše kolem dopravy. Když nejsou lidé, je v centru nebezpečno. A když lidé nebydlí v centru a kolem centra, tak tam jezdí autem.

Co podle vás vedení magistrátu během posledních let v Jihlavě předvedlo?

Já věřím tomu, že ti lidé chtěli udělat maximum. Ze svého pohledu maximum také udělali. Vážím si třeba pana Vymazala, protože to je cyklista, který léta budoval cyklostezky. Vážím si pana Výborného, který se zasadil třeba o Vodní ráj. Jen díky němu ho v Jihlavě máme. Vážím si lidí, kteří něco udělali, protože z toho jejich pohledu se to zdálo důležité. Na město a jeho rozvoj se však musíme dívat z daleko větší výšky. V tom pohledu musí být daleko vyšší odbornost. Potom město dostane daleko větší akceleraci. Oni tedy podle mě udělali maximum z toho svého hlediska... Díky za to, ale chtělo by se mi dodat: ‚Už odejděte‘. Pojďme dělat každý to, čemu rozumíme. A primátor musí rozumět rozvoji města. A přestože si vážím pana primátora Chloupka, tak on tomuhle nerozumí, nemůže tomu rozumět. Nemá-li Jihlava umřít, tak už musí přijít někdo, kdo město umí rozvíjet...

Z vašich slov vyplývá, že Jihlava není žádnou vlajkovou lodí měst na Vysočině...

Není, ale musí jí být. Jistě, jsou tady témata, u nichž se zdá, že nejsou v kompetenci města: zdravotnictví, vysoká škola, některé silnice, které jsou krajské... Ale mně se hrozně nelíbí, když se říká: ‚Tohle nemůžeme, to není naše, to je kraje‘. My musíme umět v jednání s krajem prosadit, aby Jihlava měla zubní pohotovost sedm dní v týdnu. Musíme umět vyjednat opravu krajských komunikací společně s našimi. Aby se nedělo to, co se děje, tedy absolutní chaos v dopravě. Jsme krajské město. Ale když neumíme komunikovat, říkáme alibisticky, že za to může kraj. Ne, my za to můžeme.