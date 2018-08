Ji.hlava 2018: U dokumentů bude nově jasné, od kolika let jsou přístupné

„Pamatuji si, jaké pozdvižení kdysi v Jihlavě vyvolal první trolejbus celý polepený reklamou. Tehdy na něm mohli všichni nechat oči,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka.

Grafický motiv na trolejbusu vychází z celkové letošní vizuální koncepce přehlídky, za níž stojí výtvarník Juraj Horváth.

Nápisy na trolejbusu pak upomínají na jednotlivé programové sekce a v zadní části trolejbus láká na festivalovou novinku. Tou je šestidenní celodenní program pro dětské návštěvníky Ji.hlava dětem. Určen je pro děti od 2 do 14 let. Zázemím dětského programu se stane koncem října budova Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí.

Ji.hlava dětem

„Oblastní galerie Vysočiny se stane pomyslným domem dětí, kde bude k mání dětský koutek s celodenním provozem pro ty nejmenší a kde ti starší mohou navštívit třeba kupoli mobilního planetária a sledovat tam vybrané přírodovědné dokumenty pro děti,“ přibližuje Iva Honsová z Centra dokumentárního filmu, které na programu spolupracuje.

A nejen to: „Menší děti od 4 do 8 let mohou každý festivalový den navštívit výtvarnou dílnu. Pro ty větší jsou připraveny vzdělávací workshopy. Ty větší možná naláká raper Bonus nebo Mary C z Rádia Wave, kteří připraví zvukové workshopy. Děti s nimi proniknou do tajů elektronické hudby a každý si složí svou skladbu. S teoretičkou vizuální kultury Andreou Průchovou pak zvídaví návštěvníci mohou proniknout do zákulisí letošního festivalového plakátu,“ dodává Honsová s tím, že na tyto dílny bude nutné se dopředu přihlásit.

Po celý den však budou fungovat i takzvané průběžné dílny, které bude možné navštívit kdykoliv během dne bez předchozí rezervace. Chybět nebudou ani každodenní odpolední divadelní představení, třeba Buchty a loutky, koncerty, projekce dokumentárních filmů a program zakončí pásmo večerníčků. Program bude pro návštěvníky zcela zdarma, stejně jako akreditace na festival pro děti do patnácti let. „Ji.hlava dětem je určena pro všechna dítka, ať již jejich rodiče jdou, nebo nejdou na festival,“ dodal Hovorka.

Letos vůbec poprvé budou dokumentární filmy v Ji.hlavě označeny také poznámkou, od kolika let jsou přístupné pro děti.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů se letos uskuteční ve dnech od 25. do 30. října. Dramaturgie festivalu nyní pečlivě pracuje na výběru filmů, které diváci v rámci přehlídky uvidí. „Prozatím máme přihlášeno 3,5 tisíce filmů a uzávěrka pro přihlášky je 25. srpna,“ poznamenal ředitel festivalu.

Pozvánkou na říjnovou Ji.hlavu jsou také projekce takzvaného Živého kina, které jsou naplánovány na dobu od 24. do 31. srpna. Diváci na netradičních místech v Jihlavě, jako je třeba vlakové nádraží, autosalon nebo hotel, uvidí české dokumentární filmy.