Měl jsem jich koupit víc, říká šéf silničářů souzený za předražené sypače

Joukl a Míka jsou obžalovaní, že před devíti lety zmanipulovali veřejnou zakázku na 28 nových vozidel pro zimní údržbu silnic.

Podle spisu ji vypsali tak, aby její podmínky mohla splnit pouze jediná automobilka. Silničářům tak podle pondělního vyjádření státního zástupce Kamila Špeldy vznikla škoda přesahující 34 milionů korun. Pro obžalované požaduje šest až sedm let vězení a finanční tresty.

„Nikdy jsem se aktivně nepodílel na tvorbě zadávacích podmínek pro tuto zakázku,“ pronesl Joukl. Jediným zásahem bylo podle něj to, že nechal zadávací podmínky přepracovat tak, aby nebyly diskriminační.

„Jedinou podmínkou, kterou jsem opakoval, bylo, že tam nesmí být požadavky na vzduchem chlazený motor a výkyvné polonápravy. To jsou totiž věci, které dělala v té době pouze Tatra,“ uvedl dále Joukl.

Jouklovi zbývají dvě stránky

Ředitel Míka se snažil vysvětlit, proč zakázku na 28 sypačů, která byla do té doby u krajských silničářů svým rozsahem mimořádná, nechal vypsat jen několik týdnů po svém nástupu do funkce na jaře 2009.

„Dvacet osm sypačů bylo nutné minimum, které jsme potřebovali, abychom zvládli zimní údržbu. A to jsem po převážení všech vozidel, která tehdy byla k dispozici, musel vyřadit ještě dalších osmdesát aut. Kdybych to věděl, tak bych koupil čtyřicet nových sypačů,“ tvrdil Míka s tím, že tehdejší vozový park měl problémy. Podle něj auta jezdila s přetíženou přední nápravou. To mělo být způsobeno nevhodnými radlicemi.

Hlavní líčení u jihlavského soudu pomalu spěje k závěru, rozsudek by mohl padnout už zítra.