Dej pusu a jeď? Na autobusovém nádraží nezaparkujete. Ani na chvíli

Na velké tabuli u autobusového nádraží v Jihlavě mají teď řidiči naservírováno několik příkazů najednou – zákaz vjezdu, jízda maximálně dvacítkou a zákaz stání, který se ovšem netýká autobusů.

A navíc ještě dovětek, že vjezd je povolen pouze smluvním partnerům a držitelům povolení ICOM.

Celé toto opatření má jeden hlavní účel: aby do areálu nevjížděla veřejnost. Řidiči, kteří chtějí třeba staršího člověka, co už hůř chodí, nebo někoho s kufry přivézt blíž ke stanovištím jednotlivých linek, mají smůlu.

Ostatně, není to novinka. „Zákaz vjezdu platil vždy, byl zde i za minulého režimu. Jedná se pouze o nové značky,“ uvedla předsedkyně představenstva největší tuzemské dopravní firmy ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

O tom, že by i jen menší část rozlehlého nádraží posloužila pro parkování veřejnosti typu K+R (Kiss and Ride, v překladu „Dej pusu a jeď“ – tedy stání například na 15 minut), vedení ICOM nyní neuvažuje.

„Parkování cestujících bychom se rádi věnovali. Investice do systému parkování, který zmiňujete, však přesahuje milion korun. Vzhledem k nejistotě v budoucím využití autobusového nádraží jsme se rozhodli tuto investici nerealizovat,“ vysvětlila Kratochvílová.

Poukázala na to, že město plánuje výstavbu nového dopravního uzlu při současném městském vlakovém nádraží. To je od stávajícího „autobusáku“ vzdálené asi pět minut chůze.

Nezájem projektantů

„První stavební práce směřující k vybudování velkého centrálního terminálu by mohly začít někdy v roce 2020,“ hlásil letos v dubnu náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný.

Jenže stihnout tento termín, to nebude jen tak. „Minulý týden ve čtvrtek jsme měli výběrové řízení na projektanta, které dopadlo ‚hezky‘, protože se nikdo nepřihlásil. Ono jedna věc je mít snahu a druhá věc narazit na tvrdou realitu. Výběrové řízení budeme vypisovat znovu, nesložíme ruce do klína,“ ujistil náměstek primátora.

Změna nejdřív za čtyři roky

V terminálu, který by v optimistické verzi mohl začít sloužit od roku 2022, už parkoviště pro veřejnost bude. „Budou to i poměrně velké kapacity. Řada lidí to může brát rovněž jako odstavné parkoviště, když pojedou do práce,“ dodal Výborný.

Do parkování ve stávajícím areálu autobusového nádraží nemá město možnost zasahovat, protože je to soukromý majetek.

„Pokud by tam možnost krátkodobého parkování pro veřejnost byla, tak to uvítám. Ale na druhou stranu, nehodlám na společnost ICOM transport vyvíjet nějaký nátlak,“ řekl náměstek.

Veřejnost může v současnosti parkovat bezplatně a libovolně dlouho v ulici Karoliny Světlé, tedy hned naproti autobusovému nádraží. Jenže místa tady bývají v pracovní dny od časného rána obsazená.

Další stání se nacházejí u magistrátního odboru dopravy v Tyršově ulici. Když byl reportér MF DNES na místě ve čtvrtek dopoledne, bylo tu relativně volno. Jenže odbor měl zrovna zavírací den. O pondělcích, středách a pátcích, kdy se úřaduje, je situace horší.

Vedle stanovišť 31 a 32 na autobusovém nádraží sice smějí stát osobní auta. Jenže to mohou být pouze vozidla zaměstnanců ICOM. Za sklem musí být firemní povolenka.

„Bylo by fajn, kdyby tady měli nějaká parkovací stání i cestující,“ řekla pro MF DNES paní Jitka z Jihlavy, která zrovna čekala na autobus.