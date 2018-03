Hasiči na Žďársku tahali z vody srnku i psa, pod nímž se prolomil led

„Nejsou to úplně neobvyklé zásahy, stává se to. Ale zase jich nejsou desítky. Jsou to ojedinělé případy, maximálně do deseti za zimu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Na rybníku v Jámách se pod psem probořil led. Ten hasiči, plující na loďce, rozbíjeli pomocí krumpáče. Po dvaceti minutách nezraněného psa dovezli ke břehu, kde ho předali majitelce.

Zhruba ve stejnou chvíli zasahovali jejich kolegové také v oblasti Amerika ve Velkém Meziříčí, kde je několik menších rybníčků. Z jednoho z nich vytáhli srnu, jak se do vody dostala, se ale neví. Postarali se o ni lidé v městském útulku.

„Byla to pěkná, mladá srnka, celá prochladlá. Nechala jsem ji v kotci a topila jsem v krbových kamnech,“ popsala majitelka útulku Helena Krátká. V neděli v deset hodin dopoledne odvezli myslivci srnku k Jestřebci, kde ji pustili do volné přírody.